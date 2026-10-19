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Irfan Ferdiansyah
Senin, 19 Oktober 2026 | 23.27 WIB

Harta Makin Berlimpah, 5 Shio Ini Disebut Punya Peluang Besar Menuju Puncak Kemakmuran

seseorang yang kekayaannya paripurna./Freepik/silviamusuc - Image

seseorang yang kekayaannya paripurna./Freepik/silviamusuc

JawaPos.com - Dalam tradisi astrologi Tiongkok, karakter dan peruntungan seseorang kerap dihubungkan dengan simbol shio serta keseimbangan lima unsur alam, yaitu kayu, api, tanah, logam, dan air. Perpaduan unsur tersebut dipercaya memiliki makna tersendiri dalam menggambarkan perjalanan hidup, termasuk urusan finansial dan kesempatan meraih kemakmuran.

Sebagian shio bahkan diyakini memiliki karakter yang mendukung keberhasilan dalam mengelola keuangan. Mulai dari keberanian mengambil keputusan, kecermatan melihat peluang, hingga kedisiplinan membangun usaha, berbagai sifat tersebut kerap diasosiasikan dengan potensi meraih kehidupan yang lebih mapan.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat lima shio yang menurut ramalan astrologi Tiongkok diprediksi berpeluang menikmati peningkatan kemakmuran pada tahun-tahun mendatang. Kelima shio ini digambarkan memiliki karakter dan potensi berbeda yang dipercaya dapat mendukung perjalanan mereka menuju kesuksesan finansial. Berikut ulasannya.

1. Shio Naga, Berani Mengambil Peluang Besar

Dalam kebudayaan Tiongkok, Naga menjadi lambang kekuatan, kewibawaan, dan kemakmuran. Simbol ini membuat shio Naga kerap dikaitkan dengan ambisi besar serta peluang untuk mencapai keberhasilan dalam berbagai bidang kehidupan.

Orang yang lahir di bawah shio Naga umumnya digambarkan percaya diri, berani menghadapi tantangan, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Karakter tersebut dipercaya dapat menjadi modal untuk mengembangkan bisnis, menjalankan investasi, maupun menempati posisi strategis dalam pekerjaan.

Menurut penafsiran astrologi Tiongkok, perpaduan energi unsur tanah dan logam diyakini mendukung perjalanan finansial shio Naga. Peluang dari sektor properti, pengembangan usaha, hingga proyek berskala besar digambarkan berpotensi membuka jalan menuju peningkatan pendapatan.

Apabila mampu mempertimbangkan risiko dengan matang, karakter berani dan penuh inisiatif yang diasosiasikan dengan shio ini dapat menjadi bekal dalam membangun kestabilan ekonomi jangka panjang.

2. Shio Kerbau, Ketekunan yang Berbuah Kemakmuran

Berbeda dari Naga yang identik dengan kemegahan, Kerbau melambangkan kekuatan, kesabaran, dan konsistensi. Shio ini sering digambarkan sebagai sosok yang lebih mengutamakan proses daripada hasil instan.

Mereka yang bershio Kerbau dikenal tekun menjalankan tanggung jawab dan cenderung berhati-hati ketika mengambil keputusan keuangan. Kebiasaan mengatur pengeluaran, menyisihkan pendapatan, serta merencanakan masa depan menjadi karakter yang sering dikaitkan dengan shio tersebut.

Dalam ramalan astrologi Tiongkok, Kerbau disebut berpotensi memperoleh perkembangan finansial melalui usaha mandiri dan bidang yang berhubungan dengan tanah atau properti. Hasil yang diperoleh diyakini lebih berkaitan dengan ketekunan dan kemampuan mempertahankan usaha dalam jangka panjang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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