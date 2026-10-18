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Rabbany Wanadriani
Senin, 19 Oktober 2026 | 02.21 WIB

Tak Gampang Panik, 6 Zodiak Ini Dipercaya Mampu Mengubah Kesulitan Jadi Peluang

ilustrasi zodiak paling kuat mental. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak paling kuat mental. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Setiap orang mempunyai cara berbeda dalam menghadapi tekanan hidup. Ada yang mudah merasa kewalahan ketika masalah datang bertubi-tubi, tetapi ada pula yang justru mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya saat berada dalam situasi sulit.

Dalam astrologi, sejumlah zodiak digambarkan memiliki karakter yang mendukung mereka untuk menghadapi tantangan dengan lebih tenang. Mulai dari kedisiplinan, keberanian mengambil keputusan, hingga kemampuan menganalisis masalah, sifat-sifat tersebut dipercaya membantu mereka menemukan jalan keluar ketika keadaan tidak berjalan sesuai harapan.

Tekanan pekerjaan, persoalan pribadi, maupun situasi mendadak sering kali membutuhkan ketenangan dan pemikiran yang matang. Bagi zodiak tertentu, keadaan seperti ini justru dianggap sebagai kesempatan untuk belajar, berkembang, dan membuktikan kemampuan diri.

Dilansir dari AstroTalk, berikut enam zodiak yang dalam astrologi dikenal mampu menghadapi tekanan dan mengubah tantangan menjadi peluang untuk meraih keberhasilan.

1. Capricorn

Capricorn dikenal sebagai zodiak yang mengutamakan disiplin, tanggung jawab, dan kesabaran. Karakter tersebut membuat mereka digambarkan mampu bertahan ketika harus menghadapi tuntutan yang berat.

Saat orang lain mulai kehilangan fokus akibat tekanan, Capricorn cenderung memilih untuk mengevaluasi keadaan dan menyusun langkah yang lebih terarah. Mereka tidak terburu-buru mengambil keputusan karena memahami bahwa setiap tindakan membutuhkan pertimbangan yang matang.

Dalam urusan pekerjaan, Capricorn biasanya digambarkan serius dalam mengejar target. Tenggat waktu yang ketat justru dapat mendorong mereka untuk mengatur prioritas dan menyelesaikan tugas secara sistematis.

Mereka juga memandang kesulitan sebagai kesempatan untuk meningkatkan kemampuan. Bagi Capricorn, keberhasilan bukan hanya tentang mencapai tujuan, melainkan juga tentang membuktikan bahwa usaha yang konsisten dapat membawa hasil.

2. Scorpio

Scorpio dikenal memiliki karakter yang intens, penuh tekad, dan tidak mudah mundur ketika menghadapi persoalan rumit.

Dalam gambaran astrologi, zodiak ini cenderung berusaha memahami akar masalah sebelum menentukan langkah berikutnya. Mereka tidak selalu menunjukkan kegelisahan yang dirasakan kepada orang lain sehingga kerap terlihat tenang saat menghadapi situasi menegangkan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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