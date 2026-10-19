Angin Segar di Bulan Oktober, 6 Weton Ini Dipercaya Bakal Menemukan Jalan Keluar dari Kesulitan

JawaPos.com – Pergantian bulan kerap menjadi momen untuk menyusun harapan dan memulai langkah baru. Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kelahiran juga sering dikaitkan dengan gambaran karakter serta perjalanan hidup seseorang, termasuk dalam urusan rezeki, hubungan sosial, dan keberuntungan.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, beberapa weton diyakini memiliki peruntungan yang menarik pada periode tertentu. Oktober 2026 pun disebut-sebut membawa peluang baru bagi sejumlah weton untuk memperbaiki keadaan, menemukan jalan keluar dari persoalan, dan menjalani aktivitas dengan lebih optimistis.

Dilansir dari akun YouTube Fitka Channel, terdapat enam weton yang diramalkan memperoleh kemudahan dan memiliki peluang untuk lebih bersinar sepanjang Oktober 2026.Berikut ulasan keenam weton tersebut berdasarkan ramalan yang disampaikan.

1. Minggu Wage Minggu Wage memiliki nilai neptu 12, yang berasal dari penjumlahan neptu hari Minggu sebesar 5 dan pasaran Wage sebesar 7. Dalam ramalan yang beredar, weton ini dikaitkan dengan keharmonisan, kasih sayang, serta kemampuan menjalin hubungan baik dengan orang lain.

Pada Oktober 2026, Minggu Wage dipercaya berpeluang mengalami perubahan positif dalam berbagai aspek kehidupan. Persoalan yang sebelumnya menghambat langkah mereka digambarkan mulai menemukan jalan keluar, termasuk dalam urusan pekerjaan maupun keuangan.

Hubungan dengan keluarga, teman, dan rekan kerja juga disebut berpotensi menjadi lebih hangat. Meski demikian, komunikasi yang terbuka dan kemauan menyelesaikan masalah tetap diperlukan untuk menjaga hubungan tersebut.

2. Minggu Pahing Minggu Pahing mempunyai neptu 14, hasil penjumlahan hari Minggu dengan nilai 5 dan pasaran Pahing dengan nilai 9. Weton ini dalam ramalan tradisional dikaitkan dengan kebijaksanaan, optimisme, serta peluang memperoleh kemajuan dalam urusan materi.

Memasuki Oktober 2026, pemilik weton Minggu Pahing dipercaya memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi diri. Peluang usaha maupun pekerjaan baru dapat menjadi perhatian, terutama apabila mereka jeli melihat kebutuhan dan kondisi di sekitarnya.

Selain urusan materi, ketenangan batin juga menjadi gambaran keberuntungan yang dikaitkan dengan weton ini. Mengambil keputusan secara matang dan tidak terburu-buru dapat membantu mereka memanfaatkan kesempatan dengan lebih baik.