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Irfan Ferdiansyah
Minggu, 4 Oktober 2026 | 06.42 WIB

Kesulitan Menerima Orang Tuamu dengan Segala Kekurangannya? Lakukan 6 Cara Ini Menurut Psikologi

seseorang yang menerima kekurangan orang tua./Magnific/Lifestylememory - Image

seseorang yang menerima kekurangan orang tua./Magnific/Lifestylememory

JawaPos.com - Tidak semua orang tumbuh dengan sosok orang tua yang sesuai dengan harapannya.

Ada orang tua yang terlalu keras. Ada yang sulit meminta maaf. Ada yang jarang menunjukkan kasih sayang. Ada pula yang terlalu mengatur, mudah mengkritik, sulit memahami perasaan anak, atau memiliki kebiasaan tertentu yang membuat hubungan terasa melelahkan.

Semakin dewasa, kita sering mulai melihat orang tua bukan lagi sebagai sosok yang serba tahu dan selalu benar, melainkan sebagai manusia biasa yang juga memiliki luka, keterbatasan, kesalahan, dan ketakutannya sendiri.

Kesadaran tersebut terkadang membawa perasaan yang rumit.

Di satu sisi, kita menyayangi mereka. Namun di sisi lain, ada bagian dari diri kita yang masih terluka oleh perkataan, perlakuan, atau keputusan mereka di masa lalu.

Akibatnya, menerima kekurangan orang tua bisa menjadi sesuatu yang tidak mudah.

Namun, menerima bukan berarti membenarkan semua perilaku orang tua. Menerima juga bukan berarti harus melupakan luka, menekan emosi, atau membiarkan diri terus diperlakukan dengan buruk.

Dalam perspektif psikologi, proses yang lebih sehat adalah belajar melihat orang tua secara lebih realistis: mereka memiliki kelebihan dan kekurangan, pernah melakukan hal yang baik maupun keliru, dan pada saat yang sama kita tetap memiliki hak untuk menjaga batasan diri.

Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (1/10), jika kamu sedang berada dalam posisi tersebut, enam cara berikut bisa membantu.

1. Berhenti Menuntut Orang Tua Menjadi Sosok yang Ideal

Editor: Hanny Suwindari
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