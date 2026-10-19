4 Shio yang Hidupnya Makin Mudah Mulai 20 Oktober 2026, Akan Jadi Hari Inisiasi

JawaPos.com - Menurut ramalan astrologi Tiongkok, Selasa, 20 Oktober 2026, menjadi momen yang menarik untuk melihat perubahan energi dan peluang baru.

Jika tepat sasaran, disebut ada empat shio yang diprediksi memasuki fase kehidupan yang terasa lebih mudah, terutama ketika menghadapi persoalan yang sebelumnya menguras tenaga, menghambat rencana, atau membuat langkah terasa tidak pasti.

Dalam astrologi, hari inisiasi atau Initiation Day dikenal sebagai salah satu penanda dalam sistem penanggalan tradisional Tiongkok yang dikaitkan dengan memulai sesuatu, mengambil langkah baru, dan membuka jalan menuju perubahan.

Momentum ini sering dimaknai sebagai kesempatan untuk menata kembali prioritas, memperbaiki strategi, serta berani meninggalkan kebiasaan yang tidak lagi mendukung perkembangan diri.

Bagi sebagian shio, perubahan tersebut dapat digambarkan melalui urusan pekerjaan, hubungan sosial, pengelolaan keuangan, maupun ketenangan batin.

Meski ramalan shio tidak dapat memastikan kejadian masa depan secara ilmiah, pembahasannya bisa menjadi bahan refleksi untuk menyambut hari dengan lebih optimistis dan penuh pertimbangan.

Dilansir dari Your Tango, berikut empat shio yang dapat dikaitkan dengan tema kehidupan yang semakin mudah mulai 20 Oktober 2026, hari inisiasi yang membawa semangat untuk memulai babak baru.

1. Shio Macan: Saatnya Berani Mengambil Keputusan Besar Shio Macan menjadi salah satu simbol keberanian dan ketegasan dalam astrologi Tiongkok. Memasuki Selasa, 20 Oktober 2026, pemilik shio ini dapat menjadikan momentum hari inisiasi sebagai pengingat untuk berhenti menunda keputusan yang berpotensi membawa perubahan positif dalam kehidupan.

Belakangan ini, beberapa Macan mungkin merasa harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan hasil yang sesuai harapan.

Ada rencana yang belum berjalan lancar, tanggung jawab yang terus bertambah, atau keinginan untuk mengubah arah karier yang masih tertahan oleh keraguan.

Situasi tersebut dapat menjadi dorongan untuk mengevaluasi langkah yang selama ini diambil.

Kehidupan bisa terasa lebih mudah ketika Macan mulai memusatkan perhatian pada hal-hal yang benar-benar dapat dikendalikan.

Daripada menghabiskan energi untuk memikirkan pendapat orang lain, mereka dapat menyusun prioritas dan mengambil tindakan berdasarkan pertimbangan yang matang.

Dalam urusan pekerjaan, keberanian mengemukakan gagasan atau mempertimbangkan kesempatan baru dapat membuka ruang untuk perkembangan diri.