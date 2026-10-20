Ramalan Zodiak Capricorn 20 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific)
JawaPos.com - Zodiak Capricorn mungkin merasa sedih dan lesu hari ini. Mungkin, ada beberapa aspek kehidupan yang membuat Capricorn berasumsi bahwa itu tidak sesuai dengan impian. Jangan takut untuk berfantasi, tetapi tetap pikirkan bagaimana Capricorn dapat mengubah aspirasi menjadi kenyataan.
Capricorn tidak perlu percaya bahwa aspirasi tidak dapat dicapai. Tidak ada yang dapat menghentikan Capricorn jika bekerja dengan cermat dan selalu berjuang untuk sukses.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Selasa, 20 Oktober 2026.
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Capricorn (22 Desember – 19 Januari)
Zodiak Capricorn bisa menghabiskan waktu kencan yang romantis dengan pasangan pada hari ini. Terkait karir, upaya yang Capricorn lakukan untuk meningkatkan kinerja segara membuahkan hasil.
Sementara itu, Capricorn akan mendapat manfaat jika membuka pikiran terhadap hal positif seperti cinta, harapan, dan keyakinan. Terkait keuangan, tunggu sedikit lebih lama sebelum membuat keputusan terkait pembelian properti atau berencana pindah ke rumah baru.
Cinta Capricorn
Capricorn perlu menghabiskan waktu kencan yang sangat romantis dengan pasangan. Jika semangat sedang menurun akhir-akhir ini, maka kencan malam ini akan sangat bermanfaat.
Gunakan momen-momen istimewa ini untuk membuat pasangan merasa sepenuhnya dicintai dan dihargai. Kasih sayang itu akan kembali kepada Capricorn dalam berbagai cara.
Karir Capricorn
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Jawa Pos
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