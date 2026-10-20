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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 20 Oktober 2026 | 08.07 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 20 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Pisces harus merenungkan perkembangan terkini dalam hidup. Cobalah mengungkapkan rasa terima kasih kepada teman dan keluarga atas dukungan mereka. Mereka memiliki pengaruh besar kepada Pisces. 

Pada beberapa bulan terakhir, Pisces mungkin kurang berkomunikasi dengan mereka. Pada sisi lain, beri tahu mereka bagaimana perasaanmu terhadap mereka.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Selasa, 20 Oktober 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Ingatlah bahwa pasangan akan menderita jika zodiak Pisces terus membandingkannya dengan orang lain. Terkait karir, cobalah menonjolkan kemampuan untuk bekerja sama dan mengekspresikan diri dengan jelas.

Sementara itu, terhubunglah dengan spiritualitas guna menemukan cara untuk membawa kedamaian di dalam diri. Terkait keuangan, proses transaksi properti dapat diselesaikan saat ini dan akan sangat menguntungkan Pisces.

Cinta Pisces

Cobalah fokus pada hubunganmu daripada memikirkan orang lain. Pasangan akan menderita jika Pisces terus-menerus membandingkannya dengan orang lain. 

Editor: Candra Mega Sari
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