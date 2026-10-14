Naga hingga Monyet, 7 Shio Ini Dikenal Cerdik Membaca Peluang dan Mengejar Kemakmuran

seseorang yang kekayaannya tak memiliki batasan./Freepik/Evgenymedia
JawaPos.com – Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya memiliki karakteristik dan gambaran peruntungan yang berbeda, termasuk dalam urusan keuangan. Ada shio yang dikaitkan dengan kerja keras dan ketekunan, sementara lainnya dikenal karena kecerdikan serta keberanian dalam memanfaatkan kesempatan.
Dalam kepercayaan tersebut, kemakmuran tidak selalu digambarkan sebagai hasil dari perjuangan panjang. Sebagian shio dipercaya memiliki karakter yang mendukung datangnya peluang, baik melalui usaha, pekerjaan, hubungan sosial, maupun kemampuan mengelola keuangan.
Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan tradisional dan tidak dapat dijadikan jaminan seseorang akan menjadi kaya. Kondisi finansial dalam kehidupan nyata tetap dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk keterampilan, kesempatan, kebiasaan menabung, dan keputusan keuangan.
Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat tujuh shio yang dipercaya memiliki keterkaitan dengan keberuntungan, kemakmuran, dan peluang memperoleh kehidupan yang berkecukupan menurut astrologi Tiongkok.
Berikut ulasan mengenai tujuh shio tersebut.
1. Shio Naga, Identik dengan Kejayaan dan Peluang Besar
Shio Naga dikenal sebagai simbol kekuatan, kewibawaan, dan kejayaan dalam kebudayaan Tiongkok. Orang yang lahir di bawah shio ini sering digambarkan memiliki kepercayaan diri tinggi serta kemampuan untuk memengaruhi orang-orang di sekitarnya.
Karakter tersebut membuat Naga kerap dikaitkan dengan potensi menjadi pemimpin atau mengembangkan usaha berskala besar. Mereka juga dipercaya berani menghadapi tantangan dan tidak mudah menyerah ketika mengalami kegagalan.
Dalam ramalan keberuntungan, Shio Naga dianggap memiliki peluang untuk memperbaiki kondisi finansial melalui bisnis, karier, maupun kesempatan yang datang dari lingkungan sosialnya. Kemampuan bangkit setelah menghadapi kesulitan juga menjadi salah satu karakter yang menonjol dalam gambaran shio ini.
2. Shio Tikus, Cerdik Melihat Kesempatan Menguntungkan
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!
Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan
Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: Rekor Pertemuan Jadi Modal Tuan Rumah
Prediksi Skor Tenerife vs Girona: Tamu Incar Tiga Poin, Tuan Rumah Tertekan
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan di AFC Champions League Elite: Duel Berujung Imbang
TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022