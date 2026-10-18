Masa Muda Penuh Ujian, 7 Weton Ini Dipercaya Menikmati Kemakmuran Saat Tua

seseorang yang menua kaya raya./Freepik/user25451090
JawaPos.com – Kesuksesan finansial tidak selalu datang ketika seseorang masih berusia muda. Sebagian orang justru harus melewati berbagai kesulitan, kegagalan, dan perjuangan panjang sebelum akhirnya dapat menikmati kehidupan yang lebih sejahtera.
Dalam tradisi Primbon Jawa, weton atau perpaduan antara hari kelahiran dan pasaran Jawa kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, serta gambaran peruntungan seseorang. Kepercayaan ini telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Jawa dalam memaknai perjalanan kehidupan.
Ada sejumlah weton yang dipercaya memiliki jalan rezeki bertahap. Pada masa muda, pemilik weton tersebut konon lebih banyak menghadapi tantangan. Namun, ketika memasuki usia matang, terutama setelah 40 tahun, mereka diyakini berpeluang menikmati kehidupan yang lebih mapan berkat ketekunan dan pengalaman yang telah dilalui.
Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang menurut Primbon Jawa dipercaya berpeluang merasakan kemakmuran pada masa tua. Kepercayaan tersebut menggambarkan bahwa kesabaran, kegigihan, dan kemampuan bertahan menghadapi kesulitan merupakan bagian penting dari perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik.
Berikut tujuh weton yang disebut memiliki gambaran peruntungan tersebut.
Pemilik weton Selasa Legi digambarkan sebagai pribadi yang rajin, cermat dalam mengatur keuangan, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Perjalanan hidup mereka konon tidak selalu berjalan mulus, terutama saat berusaha membangun kestabilan ekonomi di usia muda.
Meski demikian, Primbon Jawa menggambarkan bahwa keberuntungan Selasa Legi dapat berkembang seiring bertambahnya usia. Memasuki sekitar usia 45 tahun, usaha yang dahulu dirintis dari skala kecil dipercaya berpeluang memberikan hasil lebih besar.
Sikap hemat dan ketelitian dalam mengambil keputusan juga dianggap sebagai modal penting untuk membangun kehidupan yang lebih mapan. Mereka digambarkan sebagai sosok yang semakin dihargai karena konsistensi dan tanggung jawabnya.
Jumat Kliwon kerap dikaitkan dengan karakter yang berwibawa, intuitif, dan memiliki daya tarik tersendiri dalam kepercayaan tradisional Jawa. Pemilik weton ini dipercaya mampu membangun hubungan yang kuat dengan orang-orang di sekitarnya.
Pada masa muda, perjalanan mereka digambarkan dapat diwarnai kekecewaan, kehilangan, atau pengalaman yang menguji keteguhan hati. Namun, berbagai pengalaman tersebut dipercaya dapat membentuk kedewasaan dalam menentukan langkah berikutnya.
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Jawa Pos
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