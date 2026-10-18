Bikin Penasaran! 5 Weton yang Konon Memiliki Aura Kemakmuran dan Pembawa Keberuntungan

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kerap digunakan untuk mengenal karakter dan menafsirkan peruntungan seseorang. Perhitungan ini menggabungkan hari kelahiran dengan pasaran Jawa, seperti Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon.

Bagi sebagian masyarakat, weton bukan sekadar penanda hari lahir, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang menyimpan berbagai kepercayaan mengenai kehidupan, pekerjaan, hingga kelancaran rezeki.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat lima weton yang dipercaya memiliki kaitan dengan kemakmuran dan keberuntungan. Penafsiran tersebut menggambarkan karakter seperti ketekunan, kecermatan, dan keberanian dalam mencari peluang yang dianggap dapat mendukung kehidupan yang lebih sejahtera.

Meski demikian, kepercayaan mengenai weton merupakan bagian dari tradisi budaya dan bukan patokan ilmiah untuk menentukan kekayaan seseorang. Kondisi ekonomi tetap dipengaruhi berbagai faktor, termasuk usaha, kesempatan, keterampilan, dan pengelolaan keuangan.

Berikut lima weton yang disebut memiliki karakter menarik terkait peruntungan rezeki dalam kepercayaan primbon Jawa.

1. Jumat Kliwon, Dipercaya Memiliki Daya Tarik dan Keberuntungan Jumat Kliwon menjadi salah satu weton yang sering mendapat perhatian dalam berbagai pembahasan primbon Jawa. Weton ini kerap dikaitkan dengan karakter yang kuat, intuisi, serta kemampuan menjalin hubungan dengan orang lain.

Dalam urusan pekerjaan maupun usaha, kemampuan membaca situasi dan membangun kepercayaan dapat menjadi nilai tambah. Seseorang yang memiliki keterampilan tersebut berpeluang menemukan kesempatan baru melalui relasi dan kerja sama.

Menurut penafsiran tradisional, Jumat Kliwon juga kerap dihubungkan dengan kelancaran rezeki. Namun, anggapan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan yang berkembang di masyarakat, bukan jaminan bahwa setiap orang dengan weton ini akan menjadi kaya.

2. Rabu Legi, Dikaitkan dengan Kecermatan Mengatur Keuangan Rabu Legi digambarkan sebagai kombinasi weton yang melambangkan keseimbangan antara pemikiran dan tindakan. Orang yang lahir pada weton ini kerap diasosiasikan dengan kemampuan mempertimbangkan pilihan sebelum mengambil keputusan.