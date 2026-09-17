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Shania Vivi Armylia Putri
Jumat, 18 September 2026 | 02.37 WIB

4 Zodiak Ini Akan Mendapatkan Ketenangan Batin Setelah Bertahun-Tahun Disakiti

Ilustrasi kecemasan. (Magnific) - Image

Ilustrasi kecemasan. (Magnific)

JawaPos.com - Setelah melewati tahun-tahun yang sangat berat, hidup akhirnya mulai lebih baik bagi empat zodiak ini.

zodiak -zodiak ini akhirnya mendapatkan apa yang selama ini mereka usahakan. Masa-masa penuh problematika akhirnya sirna.

Berdasarkan informasi dari laman yourtango pada (17/9) berikut empat zodiak yang akan menerima kabar baik soal kehidupan

Gemini akhirnya mengakhiri siklus sakit hati. Kini, mereka akan bersiap memasuki hubungan yang lebih serius, hubungan tersebut terasa lebih sehat dibandingkan dengan sebelumnya. Mereka diprediksi akan dipertemukan dengan sosok yang selama ini mereka impikan.

Virgo merasa dikecewakan berkali-kali. Mulai dari kehidupan, percintaan, keuangan, sampai karir. Namun, saat ini mereka mulai menemukan kebahagiaan, segala sesuatu terasa jauh lebih mudah. Setelah bertahun-tahun mengalami kesulitan, keberuntungan akhirnya berpihak pada anda.

Sagittarius telah melewati begitu banyak kesulitan. Namun, sejak sekarang, kerja keras yang anda lakukan akan membuahkan hasil. Kekayaan dan berbagai peluang menarik diprediksi mulai menghampiri anda. Nikmati momen ini karena anda pantas untuk mendapatkannya.

Pisces mengalami patah hati dan menghadapi sejumlah perpisahan yang benar-benar tidak pernah bisa diperkirakan.kini, anda tidak lagi ingin membiarkan hal-hal toksik masuk ke dalam hidup. Anda mungkin akan bertemu dengan hal-hal baik di dalam hidup. 

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Editor: Novia Tri Astuti
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