3 Bulan Kelahiran yang Diramalkan Segera Menerima Kabar Baik dari Malaikat Pelindungnya

JawaPos.com — Kabar baik terkadang datang ketika seseorang mulai merasa harapannya sulit terwujud. Kesempatan yang sempat dianggap hilang bisa kembali terbuka, percakapan sederhana dapat mengubah hubungan, atau jawaban yang telah lama dinantikan akhirnya memberikan kejelasan.

Momen seperti ini kerap dimaknai sebagai pengingat bahwa kehidupan masih menyimpan kemungkinan yang tidak terduga. Dalam tradisi spiritual, malaikat pelindung dipercaya berperan sebagai pemberi perlindungan dan bimbingan.

Kehadirannya juga kerap dikaitkan dengan dorongan untuk mengenali hal-hal baik yang datang dalam kehidupan. Meski keyakinan ini berbeda-beda bagi setiap orang, gagasan tentang malaikat pelindung sering menjadi sumber harapan ketika seseorang menghadapi ketidakpastian.

Dalam ramalan spiritual, kabar baik tidak selalu berkaitan dengan keberuntungan materi. Hal itu bisa berupa hubungan yang semakin bermakna, pengakuan atas usaha yang telah dilakukan, atau kesempatan untuk memulai kembali sesuatu yang sempat berakhir.

Dilansir dari Collective World, Senin (12/10/2026), tiga bulan kelahiran diramalkan memiliki pesan penuh harapan menjelang akhir Oktober. Pesan tersebut berkaitan dengan kemungkinan datangnya keberuntungan tak terduga, perkembangan positif, dan kesempatan yang selama ini dinantikan.

1. Maret

Bagi orang yang lahir pada Maret, kabar baik yang diramalkan datang berkaitan dengan kehidupan asmara dan hubungan emosional. Mereka digambarkan sebagai sosok yang kerap berusaha memahami, memaafkan, dan menyediakan ruang bagi perasaan orang lain.

Bahkan ketika sedang membutuhkan dukungan, mereka terkadang tetap mendahulukan kebutuhan orang-orang di sekitarnya. Ramalan ini mengisyaratkan bahwa perhatian yang selama ini mereka berikan berpotensi berbalik menjadi pengalaman yang menyenangkan.

Kabar baik dapat hadir melalui percakapan yang tidak terduga, pengungkapan perasaan dari seseorang, atau hubungan yang berkembang menjadi lebih serius dan bermakna.