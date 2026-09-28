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Rabbany Wanadriani
Selasa, 29 September 2026 | 03.59 WIB

Dalam Hitungan Hari, 4 Shio Ini Diprediksi Dapat Kabar Baik dan Peluang Baru

ilustrasi shio yang beruntung. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio yang beruntung. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Beberapa hari ke depan dipercaya menjadi periode yang membawa suasana baru bagi sejumlah shio. Dalam astrologi Tiongkok, perubahan energi dapat dikaitkan dengan munculnya kesempatan yang sebelumnya belum terlihat.

Empat shio berikut disebut memiliki momentum yang cukup baik untuk mengambil langkah baru, mengejar rencana yang sempat tertunda, atau membuka peluang menuju tujuan yang selama ini diinginkan.

Namun, ramalan astrologi merupakan bagian dari kepercayaan dan hiburan, sehingga tidak dapat dijadikan kepastian mengenai apa yang akan terjadi pada seseorang.

Dilansir dari Horoscope, berikut empat shio yang diprediksi memperoleh peluang dan keberuntungan dalam waktu dekat.

1. Shio Naga

Pemilik shio Naga disebut akan merasakan semangat yang lebih kuat dalam beberapa hari mendatang. Energi tersebut dapat mendorong mereka untuk kembali mengerjakan rencana yang sebelumnya sempat tertunda.

Momentum ini dipercaya cocok untuk mencoba sesuatu yang berbeda atau mengambil keputusan yang sudah lama dipertimbangkan.

Jika memiliki tujuan yang ingin dicapai, periode ini dapat dimanfaatkan untuk mulai bergerak dan tidak hanya menunggu keadaan berubah dengan sendirinya.

2. Shio Ular

Bagi shio Ular, waktu dekat digambarkan sebagai periode ketika keyakinan terhadap gagasan pribadi semakin kuat. Mereka mungkin menemukan sudut pandang baru untuk menyelesaikan persoalan yang sebelumnya terasa sulit.

Situasi yang sempat dianggap buntu juga dipercaya mulai menunjukkan jalan keluar. Kepercayaan terhadap kemampuan diri sendiri menjadi salah satu hal yang ditekankan dalam ramalan ini.

Shio Ular disarankan tetap mempertimbangkan keputusan dengan matang sekaligus memperhatikan intuisi ketika menentukan langkah berikutnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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