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Lania Monica
Senin, 19 Oktober 2026 | 23.17 WIB

Beban Keuangan Mulai Teratasi, 7 Shio Ini Disebut Bakal Menemukan Jalan Rezeki

Ilustrasi shio yang rezekinya naik kelas dan tagihannya lunas di tahun ini (Freepik) - Image

Ilustrasi shio yang rezekinya naik kelas dan tagihannya lunas di tahun ini (Freepik)

JawaPos.com – Menghadapi persoalan keuangan bukanlah hal yang mudah, terutama ketika pengeluaran terus bertambah sementara pemasukan belum mencukupi. Banyak orang berharap menemukan peluang baru agar kondisi finansial membaik dan berbagai tanggungan dapat diselesaikan secara bertahap.

Dalam tradisi Tionghoa, shio kerap dikaitkan dengan gambaran karakter, peruntungan, dan perjalanan hidup seseorang. Fengshui serta kepercayaan seputar energi keberuntungan juga sering digunakan sebagai cara tradisional untuk memaknai perubahan nasib, termasuk dalam urusan pekerjaan dan keuangan.

Dilansir dari laman Rezeki dan Hoki, terdapat tujuh shio yang dipercaya berpeluang memasuki fase finansial lebih baik pada tahun ini. Mulai dari terbukanya kesempatan memperoleh penghasilan tambahan hingga harapan untuk menyelesaikan tanggungan lama, berikut daftar shio yang disebut-sebut membawa simbol keberuntungan tersebut. Perlu diingat, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan tradisional dan bukan jaminan kondisi keuangan seseorang.

1. Shio Tikus

Shio Tikus kerap digambarkan sebagai pribadi yang cerdik, teliti, dan pandai membaca peluang. Karakter tersebut dipercaya menjadi modal penting ketika menghadapi persoalan finansial maupun menyusun rencana untuk masa depan.

Dalam ramalan keberuntungan tahun ini, pemilik shio Tikus disebut berpeluang menemukan kesempatan baru yang membantu memperbaiki kondisi ekonomi. Peluang tersebut dapat digambarkan melalui tambahan penghasilan, perkembangan karier, atau dukungan dari relasi yang telah lama dikenal.

Jika mampu mengelola pemasukan dengan bijak dan memprioritaskan kewajiban, mereka diharapkan dapat membangun kondisi keuangan yang lebih stabil.

2. Shio Naga

Shio Naga sering diasosiasikan dengan ambisi, kepercayaan diri, dan keinginan kuat untuk mencapai kesuksesan. Meski perjalanan finansial tidak selalu berjalan mulus, ketekunan menjadi salah satu karakter yang dikaitkan dengan shio ini.

Menurut ramalan yang beredar, tahun ini dapat menjadi simbol dimulainya fase baru setelah melewati berbagai tantangan. Hasil kerja sebelumnya, peluang proyek, atau hubungan profesional berpotensi menjadi jalan untuk meningkatkan pendapatan.

Bagi pemilik shio Naga, momentum tersebut dapat dimaknai sebagai pengingat untuk mengevaluasi kondisi keuangan, mengatur pembayaran utang, dan merencanakan tujuan finansial secara lebih terarah.

3. Shio Kelinci

Dikenal memiliki citra lembut, sabar, dan mudah menjalin hubungan baik, shio Kelinci dipercaya memiliki keunggulan dalam membangun lingkungan sosial yang mendukung.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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