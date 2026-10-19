Rezeki Mengalir Deras, 7 Shio Ini Disebut Punya Bakat Alami Mengumpulkan Kekayaan

seseorang yang dikira bisa cetak uang sendiri./Freepik/senivpetro
JawaPos.com – Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, karakter setiap shio kerap dihubungkan dengan perjalanan hidup, termasuk peluang meraih kesuksesan finansial. Ada shio yang digambarkan tekun mengumpulkan harta, sementara lainnya dianggap memiliki kecerdasan dan keberanian dalam melihat kesempatan.
Sebagian shio bahkan sering diasosiasikan dengan kemampuan mengembangkan kekayaan melalui strategi, kreativitas, serta kecakapan membangun relasi. Meski demikian, keberhasilan finansial dalam kehidupan nyata tetap dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti keterampilan, keputusan keuangan, kesempatan, dan kondisi ekonomi.
Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat tujuh shio yang dipercaya memiliki karakter yang mendukung kemakmuran dan kemampuan mengembangkan harta. Berikut ulasan mengenai ketujuh shio tersebut berdasarkan interpretasi astrologi Tiongkok.
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Dalam budaya Tiongkok, Naga melambangkan kekuatan, kebesaran, dan keberuntungan. Orang yang lahir di bawah shio ini kerap digambarkan memiliki rasa percaya diri tinggi serta kemampuan memengaruhi orang-orang di sekitarnya.
Karakter tersebut sering dikaitkan dengan keberanian untuk mencoba peluang baru. Ketika menghadapi pilihan yang menantang, mereka digambarkan mampu menyusun visi jangka panjang dan mempertimbangkan kemungkinan yang belum dilihat orang lain.
Dalam dunia usaha, sifat berani berinovasi dapat membantu seseorang mengembangkan ide menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Kemampuan membangun jaringan dan mengambil keputusan secara terukur juga dapat mendukung pertumbuhan usaha.
Bagi shio Naga, kekayaan dalam interpretasi ini bukan hanya tentang mengumpulkan uang, melainkan juga menciptakan sesuatu yang bernilai dan dapat dikembangkan dalam jangka panjang.
Berbeda dari Naga yang identik dengan keberanian mengambil peluang, Kerbau sering digambarkan sebagai sosok pekerja keras, sabar, dan konsisten. Mereka cenderung mengutamakan proses serta tidak mudah meninggalkan tujuan hanya karena menghadapi hambatan.
Dalam urusan keuangan, karakter tersebut dikaitkan dengan kebiasaan mengatur pengeluaran, menyisihkan pendapatan, dan mempertimbangkan risiko sebelum mengambil keputusan.
Shio Kerbau juga digambarkan lebih menyukai hasil yang diperoleh melalui proses bertahap daripada mengejar keuntungan besar dalam waktu singkat. Pendekatan ini selaras dengan kebiasaan finansial yang sehat, seperti membangun dana darurat dan berinvestasi sesuai kemampuan.
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Jawa Pos
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