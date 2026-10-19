Rezeki Datang Setelah Bertahun-tahun Berjuang, 7 Weton Ini Dipercaya Bakal Mengubah Nasib

seseorang yang kekayaannya menggunung./ Freepik/freepik
JawaPos.com – Perjalanan menuju kesuksesan tidak selalu berlangsung mulus. Sebagian orang harus melewati berbagai kesulitan, mengalami kegagalan berulang kali, hingga bekerja keras selama bertahun-tahun sebelum akhirnya menikmati kehidupan yang lebih mapan.
Dalam tradisi Primbon Jawa, weton yang merupakan perpaduan hari lahir dan pasaran Jawa kerap dihubungkan dengan watak, perjalanan hidup, serta gambaran peruntungan seseorang. Beberapa weton dipercaya memiliki karakter tangguh yang membuat pemiliknya mampu bertahan menghadapi tantangan sebelum mencapai keberhasilan.
Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang dalam ramalan Primbon Jawa dikaitkan dengan peluang memperoleh kemakmuran setelah melewati masa perjuangan panjang. Mulai dari ketekunan hingga keberanian melihat kesempatan, berikut ulasan ketujuh weton tersebut.
Jumat Legi kerap digambarkan sebagai pribadi yang bersahaja, tekun, dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan tanggung jawab. Mereka dipercaya tidak mudah meninggalkan pekerjaan hanya karena menghadapi hambatan atau belum memperoleh hasil sesuai harapan.
Dalam perjalanan hidupnya, pemilik weton ini digambarkan perlu melewati berbagai tantangan sebelum mencapai kestabilan finansial. Meski terkadang harus menghadapi persaingan dan kehilangan kesempatan, ketekunan menjadi salah satu karakter yang diunggulkan.
Menurut kepercayaan Primbon Jawa, hasil dari usaha Jumat Legi berpotensi terlihat ketika mereka semakin matang dalam mengambil keputusan. Bidang usaha, perdagangan, maupun pengelolaan aset dapat menjadi gambaran jalan menuju kemapanan.
Konsistensi dan kemampuan mengelola hasil kerja dengan bijak menjadi hal penting agar usaha yang dirintis dapat berkembang dalam jangka panjang.
Rabu Kliwon sering dikaitkan dengan karakter kepemimpinan, ketegasan, dan kecakapan dalam membaca situasi. Pemilik weton ini digambarkan mempunyai kemampuan mengarahkan orang lain serta mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum menentukan langkah.
Meski demikian, perjalanan menuju keberhasilan tidak selalu mudah. Mereka dipercaya dapat menghadapi masa ketika kerja keras belum memperoleh pengakuan atau perkembangan karier berjalan lebih lambat daripada yang diharapkan.
Dalam ramalan Primbon Jawa, pengalaman tersebut dianggap dapat membentuk kedewasaan dan kemampuan mengambil keputusan. Ketika kesempatan yang sesuai muncul, Rabu Kliwon berpeluang mengembangkan karier, merintis usaha, atau membangun kerja sama yang produktif.
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Jawa Pos
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