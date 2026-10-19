Rezeki Lancar dan Hidup Berkecukupan, Ini 10 Weton yang Dipercaya Membawa Keberuntungan

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kerap menjadi bagian dari perhitungan yang dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga urusan rezeki. Perpaduan hari lahir dan pasaran dipercaya memiliki makna tersendiri dalam menggambarkan sifat seseorang. Sejumlah weton bahkan sering diasosiasikan dengan kemudahan mencari penghasilan, kemampuan membangun relasi, serta kecakapan memanfaatkan peluang. Dalam penafsiran tersebut, keberuntungan tidak selalu digambarkan datang secara tiba-tiba, tetapi juga dapat dikaitkan dengan ketekunan, kecerdikan, dan sikap seseorang dalam menjalani kehidupan. Dikutip dari akun YouTube MBAH EKO DAENG, terdapat sepuluh weton yang dipercaya memiliki karakter yang mendukung kelancaran rezeki dan kehidupan berkecukupan. Penafsiran ini merupakan bagian dari kepercayaan tradisional Jawa dan bukan jaminan bahwa seseorang akan menjadi kaya hanya berdasarkan hari kelahirannya. Berikut ulasannya. Jumat Kliwon kerap digambarkan sebagai weton yang memiliki daya tarik kuat serta kepribadian yang membuat orang lain segan dan menghormatinya. Dalam kepercayaan tradisional, perpaduan Jumat dan pasaran Kliwon sering dikaitkan dengan nilai spiritual serta kewibawaan. Pemilik weton ini juga digambarkan memiliki hati yang lembut dan kepedulian terhadap orang-orang di sekitarnya. Sikap suka menolong dan kemampuan membangun hubungan baik dipercaya dapat membuka berbagai kesempatan dalam kehidupan. Jika dikaitkan dengan urusan finansial, hubungan sosial yang terjaga dapat menjadi salah satu jalan untuk memperoleh informasi, dukungan, maupun peluang usaha. Selasa Wage sering dihubungkan dengan karakter sederhana, pekerja keras, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Orang yang lahir pada weton ini digambarkan lebih mengandalkan usaha sendiri daripada menunggu keberuntungan datang secara tiba-tiba. Mereka cenderung berusaha menyelesaikan persoalan secara bertahap dan tetap bertahan meskipun hasil yang diharapkan belum terlihat. Ketekunan tersebut menjadi gambaran utama yang dikaitkan dengan keberhasilan finansial Selasa Wage. Selain itu, kepedulian kepada keluarga dan teman membuat mereka dipercaya mampu menjaga hubungan yang berarti dalam perjalanan hidupnya. Minggu Pon dikenal dalam penafsiran weton sebagai perpaduan karakter yang ceria, terbuka, dan mudah bergaul. Pemilik weton ini sering digambarkan mampu menciptakan suasana nyaman ketika berinteraksi dengan orang lain. Kemampuan bersosialisasi tersebut dipercaya menjadi salah satu keunggulan yang dapat mendukung perkembangan karier maupun usaha. Relasi yang luas berpotensi mempertemukan mereka dengan informasi baru, rekan kerja, atau kesempatan bisnis yang sebelumnya tidak terpikirkan. Dengan demikian, keberuntungan Minggu Pon kerap dikaitkan dengan kemampuan membangun jaringan dan menjaga hubungan baik. Meski begitu, peluang yang datang tetap membutuhkan pertimbangan matang agar dapat memberikan hasil yang positif. Rabu Legi sering digambarkan sebagai sosok yang tenang, bijaksana, dan tidak terburu-buru ketika mengambil keputusan.
1. Jumat Kliwon
2. Selasa Wage
3. Minggu Pon
4. Rabu Legi
JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kerap menjadi bagian dari perhitungan yang dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga urusan rezeki. Perpaduan hari lahir dan pasaran dipercaya memiliki makna tersendiri dalam menggambarkan sifat seseorang.
Sejumlah weton bahkan sering diasosiasikan dengan kemudahan mencari penghasilan, kemampuan membangun relasi, serta kecakapan memanfaatkan peluang. Dalam penafsiran tersebut, keberuntungan tidak selalu digambarkan datang secara tiba-tiba, tetapi juga dapat dikaitkan dengan ketekunan, kecerdikan, dan sikap seseorang dalam menjalani kehidupan.
Dikutip dari akun YouTube MBAH EKO DAENG, terdapat sepuluh weton yang dipercaya memiliki karakter yang mendukung kelancaran rezeki dan kehidupan berkecukupan. Penafsiran ini merupakan bagian dari kepercayaan tradisional Jawa dan bukan jaminan bahwa seseorang akan menjadi kaya hanya berdasarkan hari kelahirannya. Berikut ulasannya.
Jumat Kliwon kerap digambarkan sebagai weton yang memiliki daya tarik kuat serta kepribadian yang membuat orang lain segan dan menghormatinya.
Dalam kepercayaan tradisional, perpaduan Jumat dan pasaran Kliwon sering dikaitkan dengan nilai spiritual serta kewibawaan. Pemilik weton ini juga digambarkan memiliki hati yang lembut dan kepedulian terhadap orang-orang di sekitarnya.
Sikap suka menolong dan kemampuan membangun hubungan baik dipercaya dapat membuka berbagai kesempatan dalam kehidupan. Jika dikaitkan dengan urusan finansial, hubungan sosial yang terjaga dapat menjadi salah satu jalan untuk memperoleh informasi, dukungan, maupun peluang usaha.
Selasa Wage sering dihubungkan dengan karakter sederhana, pekerja keras, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan.
Orang yang lahir pada weton ini digambarkan lebih mengandalkan usaha sendiri daripada menunggu keberuntungan datang secara tiba-tiba. Mereka cenderung berusaha menyelesaikan persoalan secara bertahap dan tetap bertahan meskipun hasil yang diharapkan belum terlihat.
Ketekunan tersebut menjadi gambaran utama yang dikaitkan dengan keberhasilan finansial Selasa Wage. Selain itu, kepedulian kepada keluarga dan teman membuat mereka dipercaya mampu menjaga hubungan yang berarti dalam perjalanan hidupnya.
Minggu Pon dikenal dalam penafsiran weton sebagai perpaduan karakter yang ceria, terbuka, dan mudah bergaul. Pemilik weton ini sering digambarkan mampu menciptakan suasana nyaman ketika berinteraksi dengan orang lain.
Kemampuan bersosialisasi tersebut dipercaya menjadi salah satu keunggulan yang dapat mendukung perkembangan karier maupun usaha. Relasi yang luas berpotensi mempertemukan mereka dengan informasi baru, rekan kerja, atau kesempatan bisnis yang sebelumnya tidak terpikirkan.
Dengan demikian, keberuntungan Minggu Pon kerap dikaitkan dengan kemampuan membangun jaringan dan menjaga hubungan baik. Meski begitu, peluang yang datang tetap membutuhkan pertimbangan matang agar dapat memberikan hasil yang positif.
Rabu Legi sering digambarkan sebagai sosok yang tenang, bijaksana, dan tidak terburu-buru ketika mengambil keputusan.
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