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Aulia Rahmi
Senin, 19 Oktober 2026 | 21.55 WIB

4 Zodiak Ini Diprediksi Menarik Keberuntungan dan Kelimpahan yang Mengejutkan Mulai 19 Oktober 2026

ilustrasi 12 zodiak. (Freepik) - Image

ilustrasi 12 zodiak. (Freepik)

JawaPos.com - Keberuntungan tidak selalu datang melalui peristiwa besar yang mengubah kehidupan dalam sekejap.

Terkadang, peluang justru muncul dari hal sederhana, seperti kabar baik yang tidak terduga, kesempatan kedua, atau pertemuan dengan seseorang yang membawa pengaruh positif.

Dalam astrologi, perubahan semacam ini kerap dikaitkan dengan pergerakan benda langit yang dipercaya memengaruhi suasana dan pengalaman seseorang.

Pada Senin, 19 Oktober 2026, posisi Bulan di Aquarius membentuk aspek trine dengan Uranus yang mengalami gerak retrograde di Gemini.

Sementara itu, Matahari masih berada di Libra dan Bulan memasuki fase kuartal pertama.

Menurut interpretasi astrologi, kombinasi tersebut melambangkan keterbukaan terhadap perubahan, munculnya ide baru, serta peluang untuk memperoleh hasil yang selama ini diharapkan.

Berdasarkan interpretasi tersebut, Gemini, Virgo, Libra, dan Pisces menjadi 4 zodiak yang diprediksi berpeluang merasakan keberuntungan dan kelimpahan Mulai 19 Oktober 2026.

Peluang itu dapat berkaitan dengan pekerjaan, kondisi keuangan, hubungan sosial, hingga kehidupan keluarga.

Berikut zodiak diprediksi berpeluang merasakan keberuntungan yang diulas dari Yourtango.com.

1. Gemini: Kesempatan Kedua Membuka Jalan Menuju Keberhasilan

Gemini diprediksi berpeluang mendapatkan kejutan menyenangkan pada Senin, 19 Oktober 2026.

Uranus yang mengalami retrograde di zodiak ini membentuk aspek harmonis dengan Bulan di Aquarius.

Dalam interpretasi astrologi, konfigurasi tersebut dikaitkan dengan munculnya kembali kesempatan yang sebelumnya sempat terlewat atau tidak berjalan sesuai harapan.

Situasi yang dahulu terasa sulit bukan berarti tidak memiliki peluang untuk diperbaiki.

Gemini dapat memanfaatkan pengalaman sebelumnya untuk mengambil keputusan yang lebih matang.

Editor: Hanny Suwindari
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