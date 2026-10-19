Punya Aura Pembawa Hoki! Ini 5 Zodiak yang Konon Bisa Menularkan Keberuntungan

JawaPos.com – Dalam pandangan astrologi, ada sejumlah zodiak yang dipercaya memiliki aura positif dan keberuntungan yang seolah bisa menular kepada orang-orang di sekitarnya. Kehadiran mereka kerap dikaitkan dengan suasana menyenangkan, peluang baru, hingga datangnya hal-hal baik dalam kehidupan.

Orang-orang dengan karakter tersebut juga dianggap mampu memberikan pengaruh positif melalui sikap, cara berpikir, maupun kepribadiannya. Tak heran jika mereka sering menjadi sosok yang menyenangkan untuk diajak bergaul. Meski begitu, anggapan ini merupakan bagian dari kepercayaan astrologi dan bukan jaminan seseorang akan memperoleh rezeki.

Dilansir dari English Jagran, terdapat lima zodiak yang dipercaya memiliki karakter pembawa keberuntungan bagi orang lain. Mulai dari optimisme hingga kemampuan menjalin komunikasi, berikut daftar zodiak yang menarik untuk diketahui.

1. Sagitarius Sagitarius dikenal sebagai pribadi yang penuh semangat, optimistis, dan gemar memandang kehidupan dari sisi positif. Sikap tersebut membuat mereka sering membawa suasana ceria ke lingkungan sekitarnya.

Dalam astrologi, energi positif Sagitarius dipercaya dapat memberikan dorongan semangat kepada orang lain. Berada di dekat mereka bisa membuat seseorang lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan dan melihat peluang yang sebelumnya terlewatkan.

2. Pisces Pisces memiliki karakter yang peka, penuh empati, dan mampu memahami perasaan orang lain. Kepekaan emosional ini membuat mereka mudah membangun hubungan yang dekat dengan orang-orang di sekitarnya.

Selain itu, Pisces dikenal memiliki daya imajinasi tinggi serta kreativitas yang kuat. Sifat tersebut dipercaya dapat menghadirkan inspirasi dan sudut pandang baru bagi orang lain, sehingga kehidupan terasa lebih berwarna dan penuh kemungkinan.

3. Leo Leo identik dengan kepercayaan diri, karisma, serta jiwa kepemimpinan yang menonjol. Mereka cenderung berani mengambil inisiatif dan mampu menarik perhatian ketika berada di tengah lingkungan sosial.

Menurut kepercayaan astrologi, karakter Leo yang penuh semangat membuat mereka diasosiasikan dengan kelimpahan dan kemakmuran. Keberanian mereka dalam mengambil langkah juga dapat memotivasi orang lain untuk mengejar tujuan dan memanfaatkan kesempatan yang tersedia.