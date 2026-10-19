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Senin, 19 Oktober 2026 | 22.46 WIB

3 Weton yang Punya Rezeki Gila-gilaan di Akhir Tahun 2026, Zaman Sulit Tapi Bisa Jadi Kaya

Weton yang diramalkan punya rezeki gila-gilaan di akhir tahun 2026 saat zaman sulit tetapi bisa menjadi kaya. (dok: magnific) - Image

Weton yang diramalkan punya rezeki gila-gilaan di akhir tahun 2026 saat zaman sulit tetapi bisa menjadi kaya. (dok: magnific)

JawaPos.com - Belakangan ini ketidakpastian hidup jadi salah satu yang paling banyak dikhawatirkan orang.

Kebanyakan, orang cemas terkait dengan rezeki dan bagaimana agar penghidupan itu selalu bisa didapatkan.

Adapun rezeki sendiri memanglah bekerja dengan penuh misteri, sebab di masa-masa sulit pun kebaikan bisa saja tetap hadir.

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan punya rezeki gila-gilaan di akhir tahun 2026 saat zaman sulit tetapi bisa menjadi kaya.

1. Weton Minggu Wage 

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Minggu Wage umumnya berwatak sederhana.

Di akhir tahun 2026 ini, mereka dikatakan jadi salah satu yang keuangannya tidak begitu terdampak keadaan.

Saat banyak orang mengalami kesulitan finansial, merek tetapi bisa hidup nyaman terpenuhi segala kebutuhannya.

Adapun keberuntungan diyakini menaungi mereka sehingga rezeki selalu datang dengan lancar di samping pandai dalam mengelola pengeluaran.

2. Weton Kamis Pahing 

Editor: Hanny Suwindari
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