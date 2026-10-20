3 Weton yang Diramalkan Merasakan Puncak Rezeki di Akhir Tahun 2026, Hidup Dijalani Seketika Berubah

JawaPos.com - Berada dalam situasi sulit tentu bukanlah keinginan dari dari hampir setiap orang di dunia ini.

Meski hidup dalam keadaan yang kurang berpihak, bukan berarti rezeki dari orang-orang akan ikut buruk lantaran hal semacam itu memiliki cara kerjanya tersendiri.

Maka tidak heran kalau di keadaan yang tidak pasti ini ada segelintir orang yang justru memperoleh banyak keberkahan.

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan akan merasakan puncak rezeki di akhir tahun 2026 saat hidup yang dijalani seketika berubah.

1. Weton Rabu Pon

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Rabu Pon biasanya mempunyai wawasan dan kemampuan berpikir yang baik.

Menurut perhitungan, mereka yang berweton satu ini bisa mendapatkan banyak hal baik di akhir tahun 2026.

Salah satu yang bisa diperoleh yakni kenaikan jabatan di tempat kerja yang membuat pendapatan ikut naik.

Di saat situasi sedang penuh dengan ketidakpastian, mereka justru memperoleh rezeki yang bisa memperbaiki hidup.