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Niko Sulpriyono
Senin, 19 Oktober 2026 | 22.38 WIB

Weton Penuh Ujian dari Orang Terdekat: 5 Perjalanan Hidup yang Menempa Keteguhan Sebelum Berhasil

Ilustrasi Weton (freepik) - Image

Ilustrasi Weton (freepik)

JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa bahwa orang yang paling menyulitkan hidup Anda justru bukan orang asing, melainkan orang yang paling dekat? 

Mereka bisa berupa anggota keluarga, sahabat, pasangan, bahkan seseorang yang selama ini Anda percayai sepenuhnya. 

Ada yang diremehkan ketika hendak merintis usaha. Ada pula yang tidak dipercaya ketika memiliki mimpi besar.

Luka dari orang terdekat terasa lebih dalam karena Anda menaruh harapan kepada mereka. 

Anda berharap keluarga mendukung, sahabat memahami, dan pasangan percaya. 

Ketika kenyataan tidak sejalan dengan harapan, rasa sakitnya sering melampaui kritik dari orang yang tidak Anda kenal. 

Ujian semacam ini tidak selalu berbentuk permusuhan besar, tetapi bisa hadir sebagai keraguan, kekecewaan, persaingan, atau kata-kata yang membuat Anda merasa tidak mampu.

Dalam berbagai penafsiran tradisional primbon Jawa, terdapat gambaran tentang beberapa weton yang konon menjalani perjalanan hidup penuh ujian sebelum akhirnya mencapai keberhasilan. 

Weton adalah perpaduan hari dan pasaran dalam penanggalan Jawa yang oleh sebagian masyarakat dijadikan cermin untuk mengenali watak dan kecenderungan seseorang. 

Artikel ini membahas 5 di antaranya, dan weton terakhir memiliki karakter yang menarik: semakin sering menghadapi tekanan, semakin kuat pendiriannya.

Primbon bukan ilmu pasti dan tidak menjamin bahwa pemilik weton tertentu pasti mengalami pengkhianatan atau pasti meraih kesuksesan. 

Simaka penjelasannya secara mendalam seperti yang dihimpun dari kanal YouTube Nala Weton pada Sabtu (17/10).

1. Jumat Kliwon: Pemikir Tangguh yang Jarang Dipahami

Dalam berbagai penafsiran tradisional, pemilik weton Jumat Kliwon sering digambarkan sebagai pribadi yang berpikir kuat dan tidak mudah membuka seluruh isi hatinya kepada orang lain. 

Karena sifat tertutup tersebut, orang terdekat terkadang tidak benar-benar memahami apa yang sedang mereka perjuangkan. 

Editor: Hanny Suwindari
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