7 Tanda yang Menunjukkan Anda Telah Melewati Masa Tersulit dalam Hidup

Ilustrasi orang yang lebih nyaman dengan diri sendiri. (Freepik)
JawaPos.Com - Perjalanan hidup tidak selalu berjalan lurus dan mudah. Dalam beberapa fase, seseorang bisa merasa terjebak dalam keadaan yang berat, seolah tidak memiliki ruang untuk bernapas dengan lega.
Hari-hari terasa panjang, pikiran dipenuhi kekhawatiran, dan harapan terkadang terasa semakin jauh.
Namun waktu terus berjalan, dan tanpa disadari, perlahan terjadi perubahan.
Rasa yang dulu begitu berat mulai berkurang, pikiran yang dulu penuh mulai menemukan celah untuk tenang, dan langkah yang sebelumnya terasa sulit kini mulai terasa lebih ringan.
Menariknya, tanda bahwa seseorang telah melewati masa tersulit tidak selalu terlihat secara jelas.
Tidak selalu berupa perubahan besar atau pencapaian yang mencolok.
Justru, banyak tanda tersebut hadir secara halus, muncul dalam bentuk kebiasaan kecil, cara berpikir yang berubah, atau perasaan yang mulai berbeda dari sebelumnya.
Dilansir dari Yourtango, inilah tujuh tanda yang sering muncul ketika seseorang telah melewati fase tersulit dalam hidupnya.
1. Tidak Lagi Bereaksi Berlebihan terhadap Hal Kecil
Dulu, hal kecil bisa terasa sangat besar. Ucapan sederhana dari orang lain mungkin memicu emosi yang berlebihan, atau kejadian kecil bisa membuat pikiran terus berputar sepanjang hari.
Perlahan, reaksi tersebut mulai berubah. Bukan berarti menjadi tidak peduli, tetapi lebih kepada kemampuan untuk melihat sesuatu secara lebih tenang.
Hal-hal yang sebelumnya memicu emosi kini bisa dihadapi dengan lebih stabil.
Perubahan ini menunjukkan bahwa emosi tidak lagi menguasai sepenuhnya.
Seseorang mulai memiliki ruang untuk memilih bagaimana merespons, bukan sekadar bereaksi secara spontan.
2. Lebih Nyaman dengan Diri Sendiri
