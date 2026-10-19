3 Weton yang Bakal Bergelimang Rezeki di Akhir Tahun 2026, Uang Datang Terus Setiap Hari

Weton yang diramalkan bakal bergelimang rezeki di akhir tahun 2026 saat uang datang terus setiap hari. (dok: magnific)
JawaPos.com - Berbicara mengenai rezeki tentu tiap orang telah memiliki takaran hartanya masing-masing.
Tidak hanya itu, masa-masa ketika dekat maupun ketika jauh dengan harta juga telah tergariskan.
Dalam waktu dekat ini sendiri diprediksi ada segelintir orang yang akan banyak menerima limpahan keberkahan.
Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan bakal bergelimang rezeki di akhir tahun 2026 saat uang datang terus setiap hari.
1. Weton Kamis Kliwon
Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Kamis Kliwon biasanya merupakan orang yang berpendirian.
Menurut perhitungan, mereka yang berweton satu ini jadi salah satu dari sedikit orang yang bisa memetik banyak rezeki di akhir tahun 2026.
Adapun arah datangnya uang itu sendiri dimungkinkan dari segala macam pekerjaan atau urusan yang dikerjakan.
Meski terdengar sepele, akan tetapi di era yang sulit dan tidak pasti seperti ini, hanya mereka yang bisa menuntaskan urusan dan tidak mudah menyerah ketika gagallah yang bisa meraih sukses.
2. Weton Senin Legi
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage
Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah
Prediksi Skor Lille vs Brest di Liga Prancis: Verdonk Starter, Les Dogues Berjaya di Pierre Mauroy
Prediksi Susunan Pemain Real Betis vs Barcelona: Yamal dan Adeyemi Jadi Andalan
Prediksi Skor Hamburger SV vs Stuttgart: Die Roten Siap Pesta Gol di Volksparkstadion
Prediksi Skor Espanyol vs Atletico Madrid di Liga Spanyol: Los Rojiblancos Pertahankan Laju Positif
Prediksi Skor PSGC Ciamis vs PSIS Semarang di Pegadaian Championship: Tuan Rumah Hadapi Ujian Berat
Prediksi Susunan Pemain AS Roma vs Genoa: Santiago Castro Siap Jadi Andalan
Prediksi Skor Semen Padang vs PSMS di Championship: Kabau Sirah Bidik Kemenangan Kandang Perdana
Prediksi RANS Nusantara vs Persela Lamongan: Laskar Joko Tingkir Berburu Kemenangan di Malang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022