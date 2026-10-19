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Senin, 19 Oktober 2026 | 22.32 WIB

3 Weton yang Bakal Bergelimang Rezeki di Akhir Tahun 2026, Uang Datang Terus Setiap Hari

Weton yang diramalkan bakal bergelimang rezeki di akhir tahun 2026 saat uang datang terus setiap hari. (dok: magnific) - Image

Weton yang diramalkan bakal bergelimang rezeki di akhir tahun 2026 saat uang datang terus setiap hari. (dok: magnific)

JawaPos.com - Berbicara mengenai rezeki tentu tiap orang telah memiliki takaran hartanya masing-masing.

Tidak hanya itu, masa-masa ketika dekat maupun ketika jauh dengan harta juga telah tergariskan.

Dalam waktu dekat ini sendiri diprediksi ada segelintir orang yang akan banyak menerima limpahan keberkahan.

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan bakal bergelimang rezeki di akhir tahun 2026 saat uang datang terus setiap hari.

1. Weton Kamis Kliwon

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Kamis Kliwon biasanya merupakan orang yang berpendirian.

Menurut perhitungan, mereka yang berweton satu ini jadi salah satu dari sedikit orang yang bisa memetik banyak rezeki di akhir tahun 2026.

Adapun arah datangnya uang itu sendiri dimungkinkan dari segala macam pekerjaan atau urusan yang dikerjakan.

Meski terdengar sepele, akan tetapi di era yang sulit dan tidak pasti seperti ini, hanya mereka yang bisa menuntaskan urusan dan tidak mudah menyerah ketika gagallah yang bisa meraih sukses.

2. Weton Senin Legi

Editor: Hanny Suwindari
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