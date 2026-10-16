7 Hobi Murah yang Membuat Seseorang Berhasil Menabung Banyak Uang tanpa Mengorbankan Waktu Luang

JawaPos.com - Menabung sering kali dianggap sebagai kegiatan yang mengharuskan seseorang mengurangi hiburan, membatasi aktivitas menyenangkan, atau mengorbankan waktu untuk bersantai.

Padahal, mengelola keuangan dengan baik tidak selalu berarti harus berhenti menikmati hidup.

Salah satu caranya adalah memilih hobi yang tetap memberikan kesenangan tanpa membuat pengeluaran terus bertambah.

Sebagian kegiatan sederhana bahkan bisa membantu seseorang menghemat uang secara tidak langsung.

Memasak sendiri dapat mengurangi kebiasaan membeli makanan di luar, membaca bisa menjadi hiburan tanpa harus berbelanja, sementara berjalan kaki memberikan kesempatan berolahraga tanpa biaya keanggotaan.

Jika dilakukan secara konsisten, kebiasaan tersebut dapat membantu menjaga pengeluaran tetap terkendali sekaligus membuat waktu luang terasa lebih bermakna.

Kuncinya bukan mencari hobi yang sepenuhnya gratis, melainkan memilih aktivitas yang sesuai dengan minat, mudah dilakukan, dan tidak membutuhkan biaya besar untuk dipertahankan.