Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 16 Oktober 2026 | 21.14 WIB

7 Hobi Murah yang Membuat Seseorang Berhasil Menabung Banyak Uang tanpa Mengorbankan Waktu Luang

Ilustrasi hobi yang bisa membuat seseorang menabung banyak uang. (magnific) - Image

Ilustrasi hobi yang bisa membuat seseorang menabung banyak uang. (magnific)

JawaPos.com - Menabung sering kali dianggap sebagai kegiatan yang mengharuskan seseorang mengurangi hiburan, membatasi aktivitas menyenangkan, atau mengorbankan waktu untuk bersantai. 

Padahal, mengelola keuangan dengan baik tidak selalu berarti harus berhenti menikmati hidup. 

Salah satu caranya adalah memilih hobi yang tetap memberikan kesenangan tanpa membuat pengeluaran terus bertambah.

Sebagian kegiatan sederhana bahkan bisa membantu seseorang menghemat uang secara tidak langsung. 

Memasak sendiri dapat mengurangi kebiasaan membeli makanan di luar, membaca bisa menjadi hiburan tanpa harus berbelanja, sementara berjalan kaki memberikan kesempatan berolahraga tanpa biaya keanggotaan. 

Jika dilakukan secara konsisten, kebiasaan tersebut dapat membantu menjaga pengeluaran tetap terkendali sekaligus membuat waktu luang terasa lebih bermakna.

Kuncinya bukan mencari hobi yang sepenuhnya gratis, melainkan memilih aktivitas yang sesuai dengan minat, mudah dilakukan, dan tidak membutuhkan biaya besar untuk dipertahankan. 

Dengan begitu, seseorang tetap bisa menikmati waktu istirahat tanpa merasa bersalah karena mengeluarkan uang.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
4 Zodiak Ini Paling Rajin Menabung, Selalu Punya Simpanan untuk Bertahan Hidup di Masa Depan - Image
Zodiak

4 Zodiak Ini Paling Rajin Menabung, Selalu Punya Simpanan untuk Bertahan Hidup di Masa Depan

Jumat, 9 Oktober 2026 | 03.27 WIB

6 Zodiak Paling Boros, Selalu Kesulitan Saat Mulai Menabung dan Menyisihkan Uang - Image
Zodiak

6 Zodiak Paling Boros, Selalu Kesulitan Saat Mulai Menabung dan Menyisihkan Uang

Minggu, 6 September 2026 | 05.13 WIB

Zodiak yang Gemar Menabung dan Boros Menurut Astrologi, Cek Seberapa Baik Anda Mengelola Keuangan - Image
Zodiak

Zodiak yang Gemar Menabung dan Boros Menurut Astrologi, Cek Seberapa Baik Anda Mengelola Keuangan

Rabu, 19 Agustus 2026 | 19.51 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Ketua Komisi II DPR usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

3

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion

4

Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two

6

Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia

7

Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA

8

Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura

9

Prediksi Skor Kuching City vs Kitchee: The Cats Incar Poin, Wakil Hong Kong Ingin Beri Perlawanan

10

Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore