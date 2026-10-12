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Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 13 Oktober 2026 | 02.30 WIB

4 Zodiak yang Tak Punya Anggaran Belanja, Gemar Menghabiskan Uang untuk Memenuhi Keinginan

Ilustrasi belanja/Magnific - Image

Ilustrasi belanja/Magnific

JawaPos.com - Empat zodiak ini dikenal tidak pernah perhitungan soal uang. Mereka percaya bahwa uang yang dikeluarkan hari ini pada akhirnya akan kembali, bahkan dalam jumlah yang lebih besar.

Kebiasaan tersebut membuat mereka gemar menghabiskan uang untuk berbelanja tanpa menetapkan anggaran yang jelas.

Saat melihat barang bagus yang menarik perhatian, eureka cenderung mengikuti keinginan tanpa memikirkan kondisi keuangan.

Berdasarkan informasi dari laman yourtango. Pada (7/10) berikut empat zodiak yang tidak pernah punya anggaran belanja.

Pisces suka berbelanja dan menyukai hadiah mahal. Mereka memiliki kecenderungan untuk hidup boros. Jadi tidak mengherankan jika mereka menjadi zodiak yang suka berbelanja secara sembrono untuk memenuhi keinginan sesaat.

Libra tidak takut mengeluarkan sedikit uang untuk menikmati hidup. Anda tidak pernah takut mengeluarkan banyakuang untuk memperoleh benda yang berkualitas. Anda sebenarnya lumayan bertanggungjawab, namun juga dapat bersikap impulsif saat belanja

Sagittarius tidak pernah khawatir soal uang. Mereka cenderung memaklumi sikap borosnya ini. Meskipun perilaku mereka bisa sangat gegabah, namun berbagai hal biasanya berjalan baik pada sagittarius.

Gemini termasuk orang yang cerdas. Bukan hal yang aneh bagi gemini untuk memiliki anggaran, namun tetap melakukan berbagai hal yang menyenangkan.

Jika gemini benar-benar ingin memulai mengelola keuangan dengan lebih baik, maka hal pertama yang bisa mereka lakukan adalah mengikuti rencana anggaran keuangan.

Editor: Hanny Suwindari
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