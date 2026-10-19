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Niko Sulpriyono
Senin, 19 Oktober 2026 | 20.14 WIB

5 Weton Pedagang Ulung Menurut Primbon Jawa: Simak hal yang Membuat Peluang Bisnis Lebih Cepat

Ilustrasi Weton Pedagang Ulung (freepik) - Image

Ilustrasi Weton Pedagang Ulung (freepik)

JawaPos.com - Pernahkah Anda memperhatikan bahwa sebagian orang tampak memiliki naluri alami dalam berdagang? 

Mereka mudah bergaul, cepat membaca keinginan pelanggan, dan tidak panik ketika usaha sedang sepi. 

Dalam tradisi Jawa, kecenderungan watak seperti ini sering dibahas melalui weton, yaitu perhitungan hari lahir yang dipadukan dengan pasaran.

Pembahasan weton dan dunia perdagangan merupakan bagian dari tradisi dan penafsiran primbon Jawa. 

Primbon adalah warisan budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi dan memuat berbagai pandangan tentang watak, rezeki, hingga waktu yang dianggap baik. 

Karena itu, uraian dalam artikel ini sebaiknya Anda baca sebagai kekayaan budaya, bukan sebagai ramalan yang pasti terjadi.

Perlu ditegaskan sejak awal bahwa weton bukan jaminan seseorang pasti menjadi pengusaha sukses. 

Keberhasilan dalam bisnis tetap dipengaruhi oleh kerja keras, pengetahuan, kejujuran, kemampuan beradaptasi, dan keberanian mengambil keputusan. 

Weton hanya memberikan gambaran watak yang dapat menjadi bahan refleksi diri.

Lalu, weton apa saja yang dalam berbagai penafsiran tradisional sering dikaitkan dengan bakat berdagang dan kepekaan mencari peluang usaha? 

Mari kita bahas satu per satu yang dirangkum dari kanal YouTube Nala Weton pada Sabtu (18/10). 

Weton terakhir dalam daftar ini bahkan dianggap memiliki kemampuan membaca peluang yang jarang dimiliki banyak orang.

1. Rabu Pon: Penjalin Relasi yang Mudah Mendapat Kepercayaan

Dalam berbagai penafsiran primbon Jawa, Rabu Pon sering dikaitkan dengan kemampuan bergaul dan membangun hubungan dengan orang lain. 

Dalam dunia perdagangan, kemampuan ini sangat penting karena bisnis bukan hanya soal barang atau produk, melainkan juga soal kepercayaan. 

Editor: Hanny Suwindari
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