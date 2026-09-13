Berbakat Bisnis, 6 Weton Ini Diramal Sukses Jadi Pengusaha dan Pedagang Menurut Primbon Jawa

Weton ini diramal sukses bisnis jadi pengusaha dan pedagang menurut primbon jawa / foto : Magnific/ jcomp
JawaPos.com – Primbon Jawa mengenal beberapa weton yang dipercaya berbakat menjadi pedagang dan pengusaha sukses dan kaya raya.
Golongan weton ini memiliki pamor bisnis lebih besar dibanding weton lainnya dalam urusan berdagang.
Sifat penyabar, ulet, dan pandai bergaul menjadi modal utama yang melekat pada kategori weton ini.
Dilansir dari akun YouTube Wong ndeso pada Minggu (13/9), disebutkan enam weton yang menurut primbon Jawa dipercaya berbakat menjadi pedagang sukses dan kaya raya.
1. Minggu kliwon
Weton Minggu Kliwon dikenal memiliki sifat penyabar yang melekat kuat pada karakter dasarnya.
Keuletan serta sikap pantang menyerah menjadi bekal utama dalam menjalani usaha dagang.
Kepandaian bergaul membuat mereka mudah memiliki banyak teman, relasi, serta pelanggan setia.
Kelancaran usaha dan banyaknya pesanan kerap menyertai perjalanan bisnis pemilik weton ini.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!
Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul
Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!
Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!
Prediksi Skor Crystal Palace vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Eagles Berpeluang Pesta Gol
Prediksi Skor Bournemouth vs Brentford di Liga Inggris: Laga Sengit Berpotensi Imbang di Vitality
Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Kans The Villa Menang Tipis
Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022