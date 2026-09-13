Berbakat Bisnis, 6 Weton Ini Diramal Sukses Jadi Pengusaha dan Pedagang Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Primbon Jawa mengenal beberapa weton yang dipercaya berbakat menjadi pedagang dan pengusaha sukses dan kaya raya.

Golongan weton ini memiliki pamor bisnis lebih besar dibanding weton lainnya dalam urusan berdagang.

Sifat penyabar, ulet, dan pandai bergaul menjadi modal utama yang melekat pada kategori weton ini.

Dilansir dari akun YouTube Wong ndeso pada Minggu (13/9), disebutkan enam weton yang menurut primbon Jawa dipercaya berbakat menjadi pedagang sukses dan kaya raya.

1. Minggu kliwon

Weton Minggu Kliwon dikenal memiliki sifat penyabar yang melekat kuat pada karakter dasarnya.

Keuletan serta sikap pantang menyerah menjadi bekal utama dalam menjalani usaha dagang.

Kepandaian bergaul membuat mereka mudah memiliki banyak teman, relasi, serta pelanggan setia.

Kelancaran usaha dan banyaknya pesanan kerap menyertai perjalanan bisnis pemilik weton ini.