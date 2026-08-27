Kisah Pedagang Keliling Berburu Rezeki di Demo AMPB DPR: Beri Diskon Untuk Massa Aksi

JawaPos.com - Trotoar dekat Jembatan Senayan dipadati ratusan pedagang saat Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) bersama aliansi masyarakat sipil lainnya menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Kamis (26/8).

Di antara riuh massa yang menyuarakan pengesahan RUU Perampasan Aset, Suryani, 44, penjual bakso kuah mercon dan sosis bakar, sibuk melayani pembeli yang terus berdatangan sejak pagi.

Pedagang asal Bandung, Jawa Barat ini telah tiba di lokasi aksi sejak pukul 05.00 WIB.

Korting Khusus untuk Massa Aksi

Menyusul ramainya massa aksi yang berkumpul sejak pagi, ia memangkas harga jualannya khusus untuk para peserta aksi.

"Saya bawa 150 porsi. Seporsi normalnya Rp20 ribu, cuma karena ini ada yang untuk pendemo, jadi cuma Rp15 ribu aja saya korting," ujar Suryani di lokasi, Kamis (27/8)

Bagi Suryani, berjualan dari satu tempat demonstrasi ke tempat lain sudah menjadi rutinitas. Ia bahkan sempat berjualan 2 minggu saat demo besar AMPB di Pati, Jawa Tengah.

"Pas demo di Pati saya jualan disana dua minggu. Alhamdulillah laris," katanya.

Sebelum berjualan cireng di Alun-Alun Bandung, ia juga sempat menjajakan dagangannya pada berbagai event di Bekasi.