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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 19 Oktober 2026 | 17.27 WIB

Ramalan Zodiak Kesehatan 20 Oktober 2026: Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius & Pisces

Ramalan zodiak kesehatan besok 20 Oktober 2026 / foto : Magnific/ alexeyzhilkin - Image

Ramalan zodiak kesehatan besok 20 Oktober 2026 / foto : Magnific/ alexeyzhilkin

JawaPos.com – Ramalan zodiak kesehatan untuk besok, 20 Oktober 2026, menghadirkan banyak pesan penting bagi enam bintang.

Setiap bintang mendapat saran berbeda tentang pola makan, istirahat, olahraga, hingga pemeriksaan medis.

Perhatian pada hal kecil dalam keseharian sering menjadi kunci kondisi tubuh yang lebih terjaga.

Karena itu, prediksi ini bisa dijadikan pengingat ringan sebelum Anda memulai aktivitas esok hari.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Senin (19/10), dijelaskan mengenai ramalan kesehatan zodiak Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces Besok Selasa 20 Oktober 2026.

1. Libra (23 September–22 Oktober)

Jangan menyepelekan pola makan Anda hari ini, karena tubuh sangat bergantung pada asupan yang Anda konsumsi.

Sayur segar, buah, dan air putih yang cukup sebaiknya hadir di menu makan Anda setiap hari.

Mengurangi konsumsi makanan olahan juga bisa memberi manfaat yang baik bagi kondisi tubuh Anda secara keseluruhan.

Perubahan kecil pada menu harian mungkin belum terasa sekarang, tetapi dampaknya akan terlihat jelas seiring waktu.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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