Ramalan Zodiak Kesehatan 20 Oktober 2026: Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius & Pisces

JawaPos.com – Ramalan zodiak kesehatan untuk besok, 20 Oktober 2026, menghadirkan banyak pesan penting bagi enam bintang.

Setiap bintang mendapat saran berbeda tentang pola makan, istirahat, olahraga, hingga pemeriksaan medis.

Perhatian pada hal kecil dalam keseharian sering menjadi kunci kondisi tubuh yang lebih terjaga.

Karena itu, prediksi ini bisa dijadikan pengingat ringan sebelum Anda memulai aktivitas esok hari.

1. Libra (23 September–22 Oktober)

Jangan menyepelekan pola makan Anda hari ini, karena tubuh sangat bergantung pada asupan yang Anda konsumsi.

Sayur segar, buah, dan air putih yang cukup sebaiknya hadir di menu makan Anda setiap hari.

Mengurangi konsumsi makanan olahan juga bisa memberi manfaat yang baik bagi kondisi tubuh Anda secara keseluruhan.