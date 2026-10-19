Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 19 Oktober 2026 | 15.53 WIB

Ramalan Zodiak Keuangan 20 Oktober 2026: Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces

Ramalan zodiak keuangan besok 20 Oktober 2026 / foto : Magnific/ lifeforstock - Image

Ramalan zodiak keuangan besok 20 Oktober 2026 / foto : Magnific/ lifeforstock

JawaPos.com – Ramalan zodiak selalu menarik dibaca, terutama saat kita ingin tahu apa yang menanti di depan.

Kali ini, ramalan keuangan untuk besok, 20 Oktober 2026, mencakup enam zodiak mulai dari Libra hingga Pisces.

Setiap zodiak punya gambaran berbeda soal uang, mulai dari pemasukan baru sampai pengeluaran tak terduga.

Prediksi ini bukan kepastian, tetapi bisa dijadikan bahan renungan sebelum mengatur rencana finansialmu.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Senin (19/10), dijelaskan mengenai ramalan keuangan zodiak Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces Besok Selasa 20 Oktober 2026.

1. Libra (23 September–22 Oktober)

Urusan uang lama yang sempat tertunda berpotensi akhirnya berjalan lagi dan membuat hatimu terasa lebih lega.

Meski begitu, kamu sebaiknya tidak langsung menghabiskan dana tersebut begitu uangnya masuk ke dalam rekeningmu sendiri.

Apa pun keuntungan finansial yang datang, sisihkan sebagian untuk ditabung demi rasa aman di kemudian hari.

Tabungan tambahan itu bisa menjadi pegangan yang sangat berguna ketika kebutuhan mendadak muncul pada waktu nanti.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Aries Besok Selasa, 20 Oktober 2026: Karier Tertekan dan Asmara Rawan Bertengkar - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aries Besok Selasa, 20 Oktober 2026: Karier Tertekan dan Asmara Rawan Bertengkar

Senin, 19 Oktober 2026 | 14.05 WIB

Ramalan Zodiak Cinta Besok 20 Oktober 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Cinta Besok 20 Oktober 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo

Senin, 19 Oktober 2026 | 15.19 WIB

Ramalan Zodiak Karier Besok 20 Oktober 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Karier Besok 20 Oktober 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo

Senin, 19 Oktober 2026 | 14.40 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage - Image
1

Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage

2

Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah

3

Prediksi Skor Lille vs Brest di Liga Prancis: Verdonk Starter, Les Dogues Berjaya di Pierre Mauroy

4

Prediksi Susunan Pemain Real Betis vs Barcelona: Yamal dan Adeyemi Jadi Andalan

5

Prediksi Skor Hamburger SV vs Stuttgart: Die Roten Siap Pesta Gol di Volksparkstadion

6

Prediksi Skor Espanyol vs Atletico Madrid di Liga Spanyol: Los Rojiblancos Pertahankan Laju Positif

7

Prediksi Skor PSGC Ciamis vs PSIS Semarang di Pegadaian Championship: Tuan Rumah Hadapi Ujian Berat

8

Prediksi Susunan Pemain AS Roma vs Genoa: Santiago Castro Siap Jadi Andalan

9

Prediksi Skor Semen Padang vs PSMS di Championship: Kabau Sirah Bidik Kemenangan Kandang Perdana

10

Prediksi RANS Nusantara vs Persela Lamongan: Laskar Joko Tingkir Berburu Kemenangan di Malang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore