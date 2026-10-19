Ramalan Zodiak Keuangan 20 Oktober 2026: Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces

JawaPos.com – Ramalan zodiak selalu menarik dibaca, terutama saat kita ingin tahu apa yang menanti di depan.

Kali ini, ramalan keuangan untuk besok, 20 Oktober 2026, mencakup enam zodiak mulai dari Libra hingga Pisces.

Setiap zodiak punya gambaran berbeda soal uang, mulai dari pemasukan baru sampai pengeluaran tak terduga.

Prediksi ini bukan kepastian, tetapi bisa dijadikan bahan renungan sebelum mengatur rencana finansialmu.

1. Libra (23 September–22 Oktober)

Urusan uang lama yang sempat tertunda berpotensi akhirnya berjalan lagi dan membuat hatimu terasa lebih lega.

Meski begitu, kamu sebaiknya tidak langsung menghabiskan dana tersebut begitu uangnya masuk ke dalam rekeningmu sendiri.

Apa pun keuntungan finansial yang datang, sisihkan sebagian untuk ditabung demi rasa aman di kemudian hari.