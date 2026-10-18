Bisnis Seret dan Hubungan Memanas, 3 Shio Ini Diramalkan Melewati Masa Sulit

JawaPos.com - Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, perjalanan hidup setiap shio kerap digambarkan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Ada periode yang dianggap membawa kemudahan dan peluang, tetapi ada pula masa yang dipercaya menghadirkan berbagai hambatan, mulai dari persoalan pekerjaan hingga kondisi keuangan.

Ramalan shio biasanya tidak hanya membahas peluang keberuntungan, tetapi juga mengingatkan seseorang agar lebih cermat dalam menghadapi kemungkinan masalah. Pengelolaan uang, pengendalian emosi, serta kehati-hatian dalam mengambil keputusan menjadi hal yang perlu diperhatikan ketika menghadapi situasi yang tidak menentu.

Dilansir dari kanal YouTube Shio Daily, terdapat tiga shio yang diramalkan menghadapi sejumlah tantangan hingga penghujung tahun, khususnya berkaitan dengan keuangan, karier, dan hubungan pribadi. Ramalan tersebut menyarankan pemilik shio terkait untuk lebih bijak dalam menentukan langkah agar tidak memperburuk keadaan.

Berikut tiga shio yang disebut perlu meningkatkan kewaspadaan menurut ramalan tersebut.

1. Shio Babi: Tantangan Pekerjaan dan Kondisi Keuangan Pemilik Shio Babi digambarkan berpotensi menghadapi perjalanan yang cukup berliku dalam urusan pekerjaan maupun usaha. Kondisi yang sebelumnya berjalan lancar bisa saja mengalami hambatan, sehingga diperlukan perencanaan yang lebih matang untuk menjaga kestabilan pemasukan.

Dalam gambaran ramalan ini, sebagian pemilik Shio Babi juga diingatkan agar berhati-hati ketika mengembangkan bisnis atau mengambil keputusan yang melibatkan dana besar. Jika tidak diperhitungkan dengan baik, keputusan tersebut dikhawatirkan menimbulkan kerugian dan mengganggu kondisi finansial.

Tekanan ekonomi juga berpotensi memengaruhi hubungan dengan pasangan maupun keluarga. Persoalan kecil dapat berkembang menjadi pertengkaran apabila tidak disikapi dengan komunikasi yang baik.

Karena itu, Shio Babi disarankan lebih disiplin dalam mengatur pengeluaran, menghindari pembelian yang tidak mendesak, dan mempertimbangkan risiko sebelum mengambil langkah penting. Ketekunan serta kebiasaan mengelola keuangan secara bijak dapat membantu menghadapi berbagai tantangan.

2. Shio Ular: Waspadai Hambatan dalam Karier dan Usaha Shio Ular disebut-sebut berada dalam periode yang penuh ujian menurut ramalan astrologi Tionghoa. Istilah chiong dalam kepercayaan tertentu dikaitkan dengan benturan atau ketidakselarasan peruntungan yang dipercaya dapat membawa hambatan dalam sejumlah aspek kehidupan.