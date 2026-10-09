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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 06.39 WIB

Sabar dan Tekun Jadi Kunci, 7 Weton Ini Dipercaya Mampu Bangkit dari Masa Sulit

weton bahagia karena tak sengsara, impian jadi nyata dan hidup sejahtera./Freepik. - Image

weton bahagia karena tak sengsara, impian jadi nyata dan hidup sejahtera./Freepik.

JawaPos.com – Tradisi primbon Jawa mengenal weton sebagai perpaduan hari kelahiran dan pasaran yang kerap digunakan untuk menafsirkan karakter serta perjalanan hidup seseorang. Dalam kepercayaan masyarakat, kombinasi tersebut juga sering dikaitkan dengan rezeki, keberuntungan, dan kesempatan meraih kehidupan yang lebih baik.

Sebagian weton dipercaya memiliki karakter yang mendukung terciptanya kebahagiaan, mulai dari kesabaran, ketekunan, hingga kemampuan membangun hubungan sosial yang harmonis. Sifat-sifat tersebut dianggap dapat membantu seseorang menghadapi masa sulit dan membuka peluang menuju kehidupan yang lebih sejahtera.

Meski begitu, tafsir weton merupakan bagian dari warisan budaya dan tidak bisa dijadikan jaminan mengenai masa depan seseorang. Kehidupan yang bahagia dan berkecukupan tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk usaha, lingkungan, serta keputusan yang diambil sehari-hari.

Dikutip dari kanal YouTube Panggilan Leluhur, terdapat tujuh weton yang dipercaya memiliki perjalanan hidup menuju kebahagiaan dan kesejahteraan. Berikut ulasan karakter masing-masing weton menurut penafsiran primbon Jawa.

1. Minggu Pahing

Minggu Pahing memiliki jumlah neptu 14, yang berasal dari nilai hari Minggu sebesar 5 dan pasaran Pahing sebesar 9. Dalam penafsiran primbon Jawa, weton ini sering dikaitkan dengan karakter berwibawa, penuh pertimbangan, dan mempunyai jiwa kepemimpinan.

Pemilik Minggu Pahing digambarkan sebagai pribadi yang tidak mudah terburu-buru dalam mengambil keputusan. Mereka cenderung mengamati keadaan terlebih dahulu sebelum menentukan langkah, terutama ketika menghadapi persoalan yang membutuhkan pertimbangan matang.

Sikap sabar dan ketekunan juga menjadi karakter yang menonjol. Mereka dipercaya lebih mengutamakan hasil jangka panjang daripada keuntungan yang diperoleh secara instan.

Dalam lingkungan sosial, pembawaan yang tenang membuat mereka kerap menjadi tempat meminta pendapat. Sementara dalam pekerjaan, konsistensi dan kemampuan menjaga tanggung jawab dianggap dapat membantu membuka kesempatan yang lebih baik.

Menurut kepercayaan tradisional, kombinasi sifat tersebut dikaitkan dengan peluang memperoleh kehidupan yang semakin mapan seiring bertambahnya pengalaman.

2. Rabu Pon

Rabu Pon mempunyai neptu 14, hasil penjumlahan nilai Rabu sebesar 7 dan Pon sebesar 7. Weton ini sering digambarkan memiliki karakter dewasa, tenang, dan mampu mempertimbangkan persoalan dari berbagai sudut pandang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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