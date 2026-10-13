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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 13 Oktober 2026 | 17.31 WIB

11 Pengingat Harapan bagi Orang yang Sedang Menghadapi Masa Sulit dalam Hidup

Ilustrasi seseorang merasa kehilangan harapan (magnific) - Image

Ilustrasi seseorang merasa kehilangan harapan (magnific)

JawaPos.com - Menghadapi masa sulit bisa membuat seseorang merasa lelah, kehilangan arah, bahkan meragukan kemampuan dirinya sendiri. 

Masalah pekerjaan, tekanan finansial, konflik hubungan, atau perubahan hidup yang tidak terduga dapat membuat hari-hari terasa lebih berat daripada biasanya. 

Dalam situasi seperti ini, seseorang terkadang tidak membutuhkan jawaban yang sempurna, melainkan pengingat bahwa dirinya masih memiliki kesempatan untuk bertumbuh dan menemukan jalan keluar.

Harapan bukan berarti berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Harapan yang realistis memberi ruang untuk mengakui rasa sedih, kecewa, dan takut, sambil tetap membuka kemungkinan bahwa keadaan dapat berubah. 

Dalam psikologi, harapan berkaitan dengan kemampuan melihat kemungkinan mencapai tujuan serta menemukan jalan untuk bergerak ke arahnya. 

Sikap ini dapat mendukung ketahanan diri ketika seseorang menghadapi kesulitan.

Dilansir dari Your Tango, artikel Alexandra Blogier berjudul People Who Are Going Through A Really Difficult Season Of Life Often Need These 11 Hopeful Reminders, mengulas sebelas pengingat untuk orang yang sedang melewati masa sulit.

Berikut sebelas pengingat harapan yang dapat membantu kamu memandang masa sulit dengan lebih jernih tanpa mengabaikan kenyataan yang sedang dihadapi.

Editor: Novia Tri Astuti
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