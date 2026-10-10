Hidup Penuh Berkah, 6 Weton Ini Dipercaya Membawa Aura Kemakmuran dan Kekayaan

JawaPos.com - Masyarakat Jawa memiliki beragam tradisi yang berkaitan dengan penafsiran karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang. Salah satunya adalah perhitungan weton, yang menggabungkan hari kelahiran dengan lima hari pasaran Jawa sebagai bagian dari warisan budaya yang masih dikenal hingga sekarang.

Dalam kepercayaan tersebut, setiap kombinasi weton diyakini mempunyai karakteristik dan makna tersendiri. Ada weton yang dikaitkan dengan ketekunan, kepemimpinan, serta kemampuan menghadapi tantangan. Ada pula yang dipercaya melambangkan kemudahan dalam memperoleh rezeki dan menjalani kehidupan yang sejahtera.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat enam weton yang dianggap istimewa karena kerap dihubungkan dengan keberuntungan, kemakmuran, dan kelancaran rezeki menurut penafsiran Primbon Jawa. Keenam weton tersebut adalah Jumat Legi, Rabu Kliwon, Minggu Wage, Kamis Pahing, Selasa Pon, dan Sabtu Kliwon.

Meski demikian, anggapan mengenai kekayaan dan keberuntungan berdasarkan weton merupakan bagian dari kepercayaan tradisional, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang. Berikut uraian enam weton yang dipercaya memiliki makna khusus dalam hal rezeki.

1. Jumat Legi, Lambang Keberkahan dan Kemurahan Hati Jumat Legi menjadi salah satu weton yang kerap dikaitkan dengan keberkahan dan kehidupan yang berkecukupan. Orang yang lahir pada kombinasi hari dan pasaran ini digambarkan memiliki sifat ramah, murah hati, serta mudah menghargai kebaikan orang lain.

Menurut penafsiran Primbon Jawa yang diangkat dalam sumber tersebut, pemilik weton Jumat Legi dipercaya berpeluang memperoleh rezeki melalui berbagai jalan. Kesempatan itu bisa datang dari perkembangan usaha, hubungan baik dengan orang lain, maupun peluang yang sebelumnya tidak terpikirkan.

Sikap suka menolong dan kemampuan menjaga hubungan sosial juga dipandang sebagai nilai positif yang dapat mendukung perjalanan hidup seseorang. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, kebiasaan bersyukur dan membangun relasi yang sehat dapat menjadi modal penting untuk meraih kesejahteraan.

2. Rabu Kliwon, Sosok Cerdas yang Pandai Melihat Peluang Rabu Kliwon digambarkan sebagai weton yang berkaitan dengan kecerdasan, intuisi, dan kemampuan membaca keadaan. Karakter tersebut membuat pemiliknya dipercaya memiliki potensi untuk mengembangkan usaha serta memanfaatkan kesempatan yang datang.

Dalam penafsiran Primbon Jawa, kombinasi ini juga dikaitkan dengan nilai neptu yang dianggap memiliki makna tersendiri. Pemilik weton Rabu Kliwon sering digambarkan mampu mempertimbangkan langkah dengan cermat sebelum mengambil keputusan penting.