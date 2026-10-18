Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Senin, 19 Oktober 2026 | 04.45 WIB

Rezekinya Disebut Tak Ada Habisnya! 4 Shio Ini Dipercaya Bisa Mewariskan Kekayaan

ilustrasi shio kaya raya. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio kaya raya. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Setiap orang memiliki cara berbeda dalam membangun kehidupan yang sejahtera. Ada yang mengandalkan kecermatan dalam mengelola keuangan, ada pula yang berani mengambil peluang untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan penghasilan.

Dalam astrologi Tiongkok, karakter berdasarkan shio kerap dihubungkan dengan keberuntungan, perjalanan karier, dan potensi finansial seseorang. Beberapa shio bahkan dipercaya mempunyai sifat yang mendukung keberhasilan dalam mengumpulkan kekayaan, mulai dari kecerdasan membaca peluang hingga semangat pantang menyerah.

Kekayaan yang bertahan hingga beberapa generasi tentu membutuhkan lebih dari sekadar keberuntungan. Perencanaan keuangan, pengelolaan aset, dan kemampuan menjaga usaha juga berperan penting dalam mempertahankan kemakmuran keluarga.

Dilansir dari Horoscope, terdapat empat shio yang dipercaya memiliki karakter pendukung keberhasilan finansial dan berpeluang mengumpulkan harta dalam jumlah besar. Lantas, shio apa saja yang masuk dalam daftar tersebut?

1. Shio Ular, Cermat Mengatur Keuangan dan Mencari Peluang

Shio Ular dikenal dalam astrologi Tiongkok sebagai sosok yang penuh pertimbangan dan cenderung berhati-hati ketika mengambil keputusan. Karakter tersebut dikaitkan dengan kemampuan menyusun strategi, termasuk dalam urusan pekerjaan dan keuangan.

Mereka digambarkan tidak hanya berfokus pada penghasilan saat ini, tetapi juga berusaha mencari cara untuk mengembangkan sumber pemasukan. Kemampuan mempertimbangkan berbagai kemungkinan dianggap menjadi salah satu keunggulan dalam membangun kestabilan finansial.

Dalam ramalan tersebut, shio Ular juga dikaitkan dengan keberuntungan dalam memperoleh peluang yang menguntungkan. Jika diimbangi dengan pengelolaan keuangan yang baik, kebiasaan menyusun strategi dapat membantu seseorang mengembangkan aset secara bertahap.

2. Shio Monyet, Kreatif Memanfaatkan Kesempatan

Shio Monyet kerap digambarkan sebagai pribadi yang cerdik, optimistis, dan mudah menyesuaikan diri dengan perubahan. Sifat tersebut dipercaya membuat mereka mampu menemukan berbagai cara untuk mencapai tujuan finansial.

Dalam dunia bisnis, kemampuan membaca situasi dan menentukan prioritas dapat menjadi modal penting. Orang yang mampu mengenali kebutuhan pasar serta mengambil keputusan pada waktu yang tepat berpeluang mengembangkan usahanya.

Selain itu, shio Monyet dalam ramalan ini juga dikaitkan dengan peluang rezeki yang datang melalui lingkungan sosial. Hubungan baik dengan keluarga, teman, atau rekan kerja dapat membuka kesempatan baru, meskipun hasilnya tetap bergantung pada tindakan dan kondisi masing-masing orang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
7 Weton yang Dipercaya Punya Peluang Meraih Kekayaan, Ada Wetonmu? - Image
Zodiak

7 Weton yang Dipercaya Punya Peluang Meraih Kekayaan, Ada Wetonmu?

Senin, 19 Oktober 2026 | 04.38 WIB

8 Kesamaan Orang Kaya Secara Finansial tetapi Tetap Hidup Sederhana, Bahkan seperti Orang Miskin - Image
Lifestyle

8 Kesamaan Orang Kaya Secara Finansial tetapi Tetap Hidup Sederhana, Bahkan seperti Orang Miskin

Kamis, 15 Oktober 2026 | 20.02 WIB

Tak Harus Bergaji Besar, 5 Kebiasaan Sederhana Ini Bisa Bantu Bangun Kekayaan - Image
Kepribadian

Tak Harus Bergaji Besar, 5 Kebiasaan Sederhana Ini Bisa Bantu Bangun Kekayaan

Selasa, 13 Oktober 2026 | 21.50 WIB

Terpopuler

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat - Image
1

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

2

Tak Hanya Bupati Klaten, KPK Juga Tangkap Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah

3

Prediksi Skor Estudiantes vs Flamengo: Panas Menuju Final Copa Libertadores

4

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Levante: Granotes Paksa Tuan Rumah Berbagi Poin

5

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

6

Prediksi Skor Garudayaksa FC vs Arema FC: Singo Edan Kembali ke Jalur Kemenangan

7

Prediksi Skor Frankfurt vs FC Koln di Bundesliga: Lini Pertahanan Rapuh Jadi Ancaman Tuan Rumah

8

KPK Terima Pengembalian Uang Rp 800 Juta dari Hercules Berkaitan Kasus Suap HGB Summarecon

9

Prediksi Skor Le Mans vs Toulouse: Duel Seru Tim Papan Bawah Demi Lolos Zona Degradasi

10

Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore