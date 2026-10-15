8 Kesamaan Orang Kaya Secara Finansial tetapi Tetap Hidup Sederhana, Bahkan seperti Orang Miskin

JawaPos.com - Tidak semua orang yang memiliki kekayaan finansial memilih untuk menampilkan kemewahan dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagian justru menjalani hidup dengan sederhana, menggunakan barang yang sama selama bertahun-tahun, tidak terburu-buru membeli sesuatu hanya karena sedang tren, dan tetap mempertimbangkan kebutuhan sebelum mengeluarkan uang.

Dari luar, gaya hidup mereka bahkan mungkin terlihat biasa saja, meskipun kondisi keuangan mereka sebenarnya sangat mapan.

Kebiasaan tersebut bukan selalu berarti mereka takut mengeluarkan uang atau tidak menikmati hasil kerja kerasnya.

Bagi sebagian orang, hidup sederhana merupakan pilihan yang disengaja untuk menjaga kestabilan keuangan, menghindari pengeluaran yang tidak perlu, dan memberikan ruang lebih besar bagi tujuan jangka panjang.

Mereka memahami bahwa kekayaan tidak hanya ditentukan oleh jumlah uang yang diperoleh, tetapi juga oleh bagaimana uang itu dikelola dan dipertahankan.

Lantas, apa saja kesamaan orang kaya secara finansial tetapi tetap memilih hidup sederhana?

Kebiasaan mereka dapat memberikan gambaran tentang cara memandang uang, konsumsi, dan kebebasan finansial secara lebih bijak.

Dilansir dari Your Tango, orang yang mampu hidup di bawah kemampuan finansialnya sering kali memiliki kebiasaan yang membantu mereka menikmati kehidupan tanpa harus menghabiskan uang secara berlebihan.

Kebiasaan hidup di bawah kemampuan finansial ternyata menampilkan sejumlah pola, mulai dari mendahulukan tabungan hingga mencari cara menikmati hidup dengan biaya lebih terjangkau. Simak selengkapnya!

1. Tidak Merasa Harus Membuktikan Kekayaan kepada Orang Lain Salah satu kesamaan orang yang kaya secara finansial tetapi tetap hidup sederhana adalah mereka tidak merasa perlu menunjukkan kekayaan untuk mendapatkan pengakuan sosial. Mereka tidak selalu membeli pakaian bermerek, mengganti kendaraan setiap kali model baru muncul, atau memilih barang mahal hanya agar terlihat sukses di mata orang lain. Bagi mereka, kondisi keuangan pribadi tidak harus dibuktikan melalui penampilan.

Pola pikir ini membuat mereka lebih leluasa menentukan prioritas. Alih-alih menggunakan uang untuk memenuhi ekspektasi lingkungan, mereka mempertimbangkan apakah suatu pembelian benar-benar memberikan manfaat atau meningkatkan kualitas hidup. Mereka memahami bahwa barang mewah bisa memberikan kepuasan, tetapi kepemilikannya tidak otomatis mencerminkan kestabilan finansial seseorang.

Kebiasaan tersebut juga berkaitan dengan kemampuan membedakan kebutuhan pribadi dan tekanan sosial. Di tengah budaya konsumsi yang sering menghubungkan kesuksesan dengan mobil mahal, rumah besar, atau aksesori bermerek, orang yang memiliki prinsip finansial kuat cenderung tidak mudah mengikuti standar orang lain. Mereka tidak harus menolak semua kemewahan, tetapi memilihnya berdasarkan kemampuan dan keinginan sendiri.

Your Tango membahas bahwa orang yang ingin merasa berkecukupan tanpa mengeluarkan uang secara berlebihan cenderung tidak menjadikan simbol status sebagai pusat gaya hidupnya.