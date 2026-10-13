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Rabbany Wanadriani
Selasa, 13 Oktober 2026 | 21.50 WIB

Tak Harus Bergaji Besar, 5 Kebiasaan Sederhana Ini Bisa Bantu Bangun Kekayaan

ilustrasi orang yang kaya raya. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang kaya raya. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Membangun kekayaan tidak selalu harus dimulai dengan bisnis besar, penghasilan fantastis, atau keberuntungan yang datang secara tiba-tiba. Dalam banyak situasi, kondisi keuangan yang kuat justru terbentuk dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten dalam jangka panjang.

Cara seseorang mengatur penghasilan, mengendalikan pengeluaran, dan menentukan prioritas keuangan dapat memberikan pengaruh besar terhadap kondisi ekonominya di masa depan. Langkah kecil yang dilakukan hari ini mungkin terasa biasa saja, tetapi manfaatnya dapat semakin terasa ketika menjadi bagian dari rutinitas.

Selain kedisiplinan dalam mengelola uang, kemauan untuk terus belajar dan terbuka terhadap pengalaman baru juga dapat membantu seseorang membuat keputusan finansial yang lebih matang.

Dilansir dari English Jagran, terdapat lima kebiasaan sederhana yang dapat membantu seseorang membangun kekayaan secara bertahap sebelum memasuki usia 50 tahun. Kebiasaan ini bisa mulai diterapkan sejak dini sesuai dengan kemampuan dan kondisi keuangan masing-masing.

1. Membiasakan Diri Melakukan Langkah Kecil Setiap Hari

Membangun kekayaan membutuhkan kebiasaan yang teratur, bukan hanya semangat sesaat. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah meluangkan beberapa menit setiap hari untuk memeriksa kondisi keuangan dan mengevaluasi tujuan yang ingin dicapai.

Misalnya, Anda bisa menyisihkan waktu sekitar 10 menit untuk meninjau anggaran, mencatat pengeluaran, atau menentukan jumlah uang yang akan ditabung. Kebiasaan sederhana tersebut membantu menjaga perhatian terhadap kondisi keuangan.

Tidak perlu langsung menetapkan target yang terlalu besar. Mulailah dengan nominal yang sesuai kemampuan, kemudian tingkatkan secara bertahap ketika penghasilan memungkinkan.

Jika dilakukan secara konsisten, langkah-langkah kecil tersebut dapat membantu membentuk kedisiplinan dan membuat pengelolaan keuangan menjadi lebih terarah.

2. Rajin Membaca untuk Menambah Pengetahuan

Kebiasaan membaca bukan hanya bermanfaat untuk menambah wawasan, tetapi juga dapat membantu seseorang memahami cara mengambil keputusan dengan lebih baik.

Bacaan mengenai keuangan pribadi, investasi, bisnis, dan pengembangan diri dapat menjadi sumber pengetahuan untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Anda tidak harus menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari. Membaca beberapa halaman secara rutin sudah bisa menjadi awal yang baik.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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