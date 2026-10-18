Beban Hidup Mulai Melonggar, 10 Tanggal Lahir Ini Diramal Berpeluang Menikmati Rezeki Tambahan

JawaPos.com – Ramalan numerologi kerap menarik perhatian karena menghubungkan tanggal lahir dengan karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran keberuntungan finansial seseorang. Dalam sejumlah kepercayaan, angka kelahiran dianggap memiliki simbolisme yang dapat digunakan untuk membaca peluang pada periode tertentu.

Menjelang akhir bulan, urusan keuangan menjadi salah satu hal yang banyak diperhatikan. Harapan memperoleh penghasilan tambahan, menemukan kesempatan kerja, atau mendapatkan hasil dari usaha yang telah dijalankan tentu menjadi kabar yang dinantikan banyak orang.

Dilansir dari SunSigns, terdapat lima kelompok tanggal lahir yang dalam ramalan numerologi dikaitkan dengan peluang finansial menjelang akhir Oktober 2026. Kelompok tersebut mencakup tanggal 1, 19, 3, 12, 14, 23, 16, 25, 9, dan 18.

Meski demikian, numerologi merupakan kepercayaan yang tidak dapat memastikan seseorang akan memperoleh uang atau mengalami perubahan nasib. Berikut gambaran peruntungan finansial bagi masing-masing kelompok tanggal lahir menurut ramalan tersebut.

1. Tanggal Lahir 1 dan 19, Berani Mengambil Peluang Orang yang lahir pada tanggal 1 dan 19 digambarkan memiliki keberanian ketika menghadapi peluang yang berpotensi memberikan keuntungan besar. Mereka cenderung tidak mudah mundur saat harus mempertimbangkan keputusan yang berkaitan dengan uang.

Menjelang akhir Oktober, kelompok tanggal lahir ini diramalkan berpeluang menemukan kesempatan finansial yang sebelumnya tidak diperhitungkan. Kemampuan membangun relasi dan memanfaatkan informasi juga disebut dapat membantu mereka memperoleh hasil yang lebih baik.

Namun, keberanian mengambil risiko perlu disertai pertimbangan yang matang. Sebelum mengeluarkan uang atau menerima tawaran investasi, penting untuk memeriksa informasi dan menghitung kemungkinan kerugian.

2. Tanggal Lahir 3 dan 12, Ide Baru Berpotensi Membuka Jalan Tanggal lahir 3 dan 12 dikaitkan dengan kemampuan berpikir kreatif serta kecenderungan melihat peluang dari sudut pandang berbeda. Dalam ramalan tersebut, karakter ini dipercaya dapat membantu membuka jalan menuju sumber pendapatan baru.

Akhir Oktober digambarkan sebagai periode yang menarik untuk mengembangkan gagasan, mencoba pendekatan baru dalam pekerjaan, atau mengevaluasi peluang usaha yang tersedia.