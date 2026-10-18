Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Senin, 19 Oktober 2026 | 03.06 WIB

Beban Hidup Mulai Melonggar, 10 Tanggal Lahir Ini Diramal Berpeluang Menikmati Rezeki Tambahan

ilustrasi orang yang banyak uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Ramalan numerologi kerap menarik perhatian karena menghubungkan tanggal lahir dengan karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran keberuntungan finansial seseorang. Dalam sejumlah kepercayaan, angka kelahiran dianggap memiliki simbolisme yang dapat digunakan untuk membaca peluang pada periode tertentu.

Menjelang akhir bulan, urusan keuangan menjadi salah satu hal yang banyak diperhatikan. Harapan memperoleh penghasilan tambahan, menemukan kesempatan kerja, atau mendapatkan hasil dari usaha yang telah dijalankan tentu menjadi kabar yang dinantikan banyak orang.

Dilansir dari SunSigns, terdapat lima kelompok tanggal lahir yang dalam ramalan numerologi dikaitkan dengan peluang finansial menjelang akhir Oktober 2026. Kelompok tersebut mencakup tanggal 1, 19, 3, 12, 14, 23, 16, 25, 9, dan 18.

Meski demikian, numerologi merupakan kepercayaan yang tidak dapat memastikan seseorang akan memperoleh uang atau mengalami perubahan nasib. Berikut gambaran peruntungan finansial bagi masing-masing kelompok tanggal lahir menurut ramalan tersebut.

1. Tanggal Lahir 1 dan 19, Berani Mengambil Peluang

Orang yang lahir pada tanggal 1 dan 19 digambarkan memiliki keberanian ketika menghadapi peluang yang berpotensi memberikan keuntungan besar. Mereka cenderung tidak mudah mundur saat harus mempertimbangkan keputusan yang berkaitan dengan uang.

Menjelang akhir Oktober, kelompok tanggal lahir ini diramalkan berpeluang menemukan kesempatan finansial yang sebelumnya tidak diperhitungkan. Kemampuan membangun relasi dan memanfaatkan informasi juga disebut dapat membantu mereka memperoleh hasil yang lebih baik.

Namun, keberanian mengambil risiko perlu disertai pertimbangan yang matang. Sebelum mengeluarkan uang atau menerima tawaran investasi, penting untuk memeriksa informasi dan menghitung kemungkinan kerugian.

2. Tanggal Lahir 3 dan 12, Ide Baru Berpotensi Membuka Jalan

Tanggal lahir 3 dan 12 dikaitkan dengan kemampuan berpikir kreatif serta kecenderungan melihat peluang dari sudut pandang berbeda. Dalam ramalan tersebut, karakter ini dipercaya dapat membantu membuka jalan menuju sumber pendapatan baru.

Akhir Oktober digambarkan sebagai periode yang menarik untuk mengembangkan gagasan, mencoba pendekatan baru dalam pekerjaan, atau mengevaluasi peluang usaha yang tersedia.

Meski ramalan menyebut adanya kemungkinan keuntungan finansial, hasil nyata tetap bergantung pada perencanaan dan pelaksanaan. Apabila memperoleh pendapatan tambahan, mengalokasikan sebagian uang untuk tabungan dan kebutuhan penting dapat membantu menjaga kestabilan keuangan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Usaha Lama Mulai Berbuah, 5 Zodiak Ini Diprediksi Dapat Rezeki Tambahan - Image
Zodiak

Usaha Lama Mulai Berbuah, 5 Zodiak Ini Diprediksi Dapat Rezeki Tambahan

Kamis, 20 Agustus 2026 | 04.07 WIB

Rezeki Lancar hingga Jodoh Baik, 7 Tanggal Lahir Ini Dipercaya Membawa Hoki - Image
Zodiak

Rezeki Lancar hingga Jodoh Baik, 7 Tanggal Lahir Ini Dipercaya Membawa Hoki

Kamis, 15 Oktober 2026 | 05.52 WIB

Penuh Bakat dan Punya Tekad Kuat, 5 Tanggal Lahir Ini Dipercaya Berpotensi Sukses - Image
Zodiak

Penuh Bakat dan Punya Tekad Kuat, 5 Tanggal Lahir Ini Dipercaya Berpotensi Sukses

Kamis, 15 Oktober 2026 | 04.36 WIB

Terpopuler

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat - Image
1

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

2

Tak Hanya Bupati Klaten, KPK Juga Tangkap Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah

3

Prediksi Skor Estudiantes vs Flamengo: Panas Menuju Final Copa Libertadores

4

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Levante: Granotes Paksa Tuan Rumah Berbagi Poin

5

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

6

Prediksi Skor Garudayaksa FC vs Arema FC: Singo Edan Kembali ke Jalur Kemenangan

7

Prediksi Skor Frankfurt vs FC Koln di Bundesliga: Lini Pertahanan Rapuh Jadi Ancaman Tuan Rumah

8

KPK Terima Pengembalian Uang Rp 800 Juta dari Hercules Berkaitan Kasus Suap HGB Summarecon

9

Prediksi Skor Le Mans vs Toulouse: Duel Seru Tim Papan Bawah Demi Lolos Zona Degradasi

10

Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore