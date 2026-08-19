Usaha Lama Mulai Berbuah, 5 Zodiak Ini Diprediksi Dapat Rezeki Tambahan

JawaPos.com - Penghujung Agustus 2026 dipercaya membawa peluang baru bagi sejumlah zodiak. Setelah melewati berbagai tantangan, sebagian dari mereka disebut mulai memasuki fase yang lebih ringan, terutama dalam urusan pekerjaan, usaha, dan keuangan.

Peluang tersebut tidak selalu hadir dalam bentuk keuntungan besar secara langsung. Bisa saja bermula dari pekerjaan yang sudah lama ditekuni, hubungan dengan orang terdekat, hingga keputusan sederhana yang sebelumnya terlihat tidak terlalu penting.

Jika mampu memanfaatkan kesempatan dengan bijak, momentum ini diyakini dapat menjadi awal menuju kondisi finansial yang lebih stabil. Namun, ramalan zodiak tetap merupakan bagian dari hiburan dan kepercayaan, bukan kepastian mengenai masa depan.

Dikutip dari kanal YouTube Bara Raja, berikut lima zodiak yang diramalkan memiliki peluang rezeki lebih terbuka pada akhir Agustus 2026.

1. Aquarius Aquarius berpeluang memperoleh keuntungan dari sesuatu yang sebenarnya sudah ada di sekitarnya. Pekerjaan lama yang kembali ditekuni bisa memberikan hasil tambahan, sementara hubungan dengan teman atau kenalan lama mungkin membawa tawaran menarik.

Tidak perlu terburu-buru mengejar hasil besar. Justru dengan bersikap terbuka dan menjalani proses secara bertahap, kesempatan baru bisa muncul dari percakapan atau pertemuan sederhana.

2. Cancer Kesabaran Cancer selama ini berpotensi mulai menunjukkan hasil. Bantuan yang pernah diberikan kepada seseorang atau usaha kecil yang terus dipertahankan dapat mendatangkan keuntungan di luar dugaan.

Cancer juga disarankan tetap konsisten tanpa terlalu memaksakan perubahan besar. Dukungan keluarga atau kerabat bisa menjadi bagian penting dalam membuka kesempatan baru.

3. Virgo Virgo disebut berada dalam periode yang cukup menjanjikan untuk memperbaiki kondisi keuangan. Perubahan kecil dalam mengatur waktu, tenaga, dan pekerjaan dapat menghasilkan dampak yang lebih besar daripada perkiraan.