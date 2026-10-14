Penuh Bakat dan Punya Tekad Kuat, 5 Tanggal Lahir Ini Dipercaya Berpotensi Sukses

Iilustrasi tanggal lahir dengan segudang bakat (freepik)
JawaPos.com – Tanggal lahir kerap menjadi bagian menarik dalam berbagai kepercayaan tradisional, termasuk primbon Jawa. Selain digunakan sebagai penanda kelahiran, tanggal tersebut terkadang dihubungkan dengan karakter, potensi diri, perjalanan rezeki, hingga gambaran masa depan seseorang.
Dalam penafsiran primbon, setiap tanggal lahir dipercaya mempunyai ciri khas tersendiri. Ada yang dikaitkan dengan jiwa kepemimpinan, kecerdasan, kemampuan beradaptasi, hingga ketekunan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.
Mengenali kelebihan dan kekurangan diri dapat menjadi langkah awal untuk mengembangkan potensi serta menentukan tujuan hidup. Meski demikian, penafsiran tanggal lahir merupakan bagian dari kepercayaan dan bukan penentu pasti kesuksesan seseorang.
Dikutip dari kanal YouTube Birthpedia, terdapat lima tanggal lahir yang dipercaya mempunyai karakter dan potensi yang mendukung perjalanan menuju keberhasilan serta kemapanan finansial. Berikut uraian masing-masing tanggal lahir tersebut.
Orang yang lahir pada tanggal 1 digambarkan sebagai pribadi yang mandiri, percaya diri, dan mempunyai kemauan kuat untuk mencapai tujuan. Mereka cenderung senang mengambil inisiatif serta tidak takut memulai sesuatu yang baru.
Karakter tersebut dipercaya mendukung kemampuan mereka dalam memimpin, menyusun rencana, maupun mengembangkan gagasan menjadi sesuatu yang nyata. Jika diarahkan dengan baik, keberanian mengambil langkah dapat menjadi modal untuk meraih berbagai kesempatan.
Meski demikian, pemilik tanggal lahir ini terkadang digambarkan terlalu lama mempertimbangkan sesuatu sebelum bertindak. Mereka perlu belajar menyeimbangkan perencanaan dengan keberanian mengambil keputusan agar ide yang dimiliki tidak berhenti sebagai wacana.
Dukungan lingkungan dan keyakinan terhadap kemampuan diri juga dapat membantu mereka mengembangkan potensi secara lebih optimal.
Tanggal lahir 4 dalam penafsiran primbon sering dikaitkan dengan karakter yang baik, sopan, serta menghormati orang tua. Mereka juga digambarkan memiliki ketekunan dan rasa tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban.
Selain itu, kemampuan berkomunikasi menjadi salah satu kelebihan yang dikaitkan dengan pemilik tanggal lahir ini. Mereka dipercaya mampu membangun hubungan baik dengan orang lain melalui sikap yang santun dan perkataan yang terjaga.
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Jawa Pos
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