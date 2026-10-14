Rezeki Lancar hingga Jodoh Baik, 7 Tanggal Lahir Ini Dipercaya Membawa Hoki

Ilustrasi tanggal lahir terlahir hoki menurut kepercayaan tiongkok (Freepik) JawaPos.com – Angka memiliki arti tersendiri dalam berbagai kebudayaan, termasuk tradisi masyarakat Tiongkok. Selain digunakan untuk menghitung dan menandai waktu, angka tertentu dipercaya mempunyai simbolisme yang berkaitan dengan kemakmuran, kebahagiaan, serta perjalanan hidup seseorang. Keyakinan tersebut membuat sebagian masyarakat memperhatikan pemilihan tanggal untuk berbagai keperluan, mulai dari pernikahan hingga memulai usaha. Tanggal tertentu dianggap membawa energi positif dan menjadi simbol harapan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Kepercayaan mengenai angka keberuntungan telah diwariskan selama beberapa generasi dan masih menarik perhatian hingga sekarang. Meski demikian, makna setiap angka dapat berbeda menurut tradisi dan penafsirannya, sehingga tidak bisa dijadikan patokan pasti untuk menentukan nasib seseorang. Dikutip dari kanal YouTube Birthpedia, ada tujuh tanggal yang dipercaya memiliki makna khusus terkait keberuntungan, kelancaran rezeki, dan kesejahteraan. Berikut penjelasan mengenai tanggal-tanggal tersebut berdasarkan kepercayaan yang dirujuk. 1. Tanggal 1 Tanggal 1 kerap dimaknai sebagai lambang permulaan dan kesempatan baru. Orang yang lahir pada tanggal ini dipercaya mempunyai semangat untuk memulai sesuatu, kepercayaan diri, serta dorongan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam penafsiran tersebut, angka 1 juga dikaitkan dengan kemandirian dan keberanian mengambil langkah pertama. Karakter ini dianggap dapat membantu seseorang mengenali peluang dalam pekerjaan maupun usaha. Tanggal 1 pun menjadi simbol harapan akan perjalanan hidup yang lebih lancar. Namun, pencapaian yang baik tetap membutuhkan persiapan, ketekunan, dan kemampuan menghadapi tantangan. 2. Tanggal 4 Angka 4 memiliki penafsiran yang beragam dalam berbagai budaya. Meskipun kerap dikaitkan dengan makna kurang baik dalam sebagian tradisi Tiongkok karena kemiripan pelafalannya dengan kata kematian, sumber yang dirujuk justru memberikan makna positif pada tanggal ini. Tanggal 4 digambarkan sebagai simbol kestabilan dan kehidupan yang mapan. Dalam konteks keluarga, tanggal ini dipercaya berkaitan dengan hubungan yang harmonis serta harapan untuk membangun rumah tangga yang sejahtera. Sementara itu, bagi mereka yang ingin memulai usaha, tanggal 4 dimaknai sebagai lambang fondasi yang kuat. Makna tersebut dapat dipandang sebagai pengingat pentingnya perencanaan dan konsistensi dalam membangun masa depan. 3. Tanggal 13 Tanggal 13 sering mendapat stigma negatif di sejumlah kebudayaan. Akan tetapi, dalam penafsiran yang dikutip, tanggal ini justru dikaitkan dengan peluang untuk meraih prestasi dan keberhasilan melalui usaha yang berkelanjutan. Orang yang lahir pada tanggal 13 dipercaya mempunyai kesempatan untuk mengembangkan karier apabila mampu menjaga semangat dan kedisiplinan. Kemauan untuk belajar serta keberanian menghadapi tantangan juga menjadi bagian dari gambaran keberuntungan tanggal ini. Dari sisi keuangan, tanggal 13 dikaitkan dengan peluang memperoleh penghasilan yang lebih baik. Meski begitu, hasil yang diperoleh tetap bergantung pada keterampilan, keputusan, dan usaha yang dilakukan dalam kehidupan nyata. 4. Tanggal 16 Tanggal 16 dipercaya memiliki hubungan dengan kebahagiaan, kemakmuran, dan keharmonisan dalam hubungan. Karena makna tersebut, tanggal ini digambarkan sebagai waktu yang baik untuk memulai babak baru bersama pasangan.