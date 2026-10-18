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Irfan Ferdiansyah
Senin, 19 Oktober 2026 | 02.55 WIB

Punya Karakter Pembawa Hoki, 6 Shio Ini Dipercaya Berpeluang Hidup Makmur

seseorang yang saldonya terisi penuh ./Freepik/milanmarkovic - Image

seseorang yang saldonya terisi penuh ./Freepik/milanmarkovic

JawaPos.com – Keberuntungan dan kemakmuran menjadi dua hal yang sering dikaitkan dengan astrologi Tiongkok. Dalam kepercayaan tersebut, setiap shio memiliki karakteristik tersendiri yang dipercaya berhubungan dengan perjalanan hidup, peluang karier, hingga kondisi finansial seseorang.

Ada shio yang identik dengan keberanian mengambil keputusan, ada pula yang dikenal tekun, cermat, dan pandai membangun hubungan dengan orang lain. Karakter-karakter tersebut kerap menjadi dasar munculnya anggapan bahwa sebagian shio memiliki peruntungan lebih baik dalam urusan rezeki.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat enam shio yang digambarkan dekat dengan keberuntungan dan kemakmuran. Mulai dari Naga yang identik dengan kekuatan hingga Ular yang dikenal penuh perhitungan, masing-masing memiliki gambaran peruntungan yang berbeda.

Meski menarik untuk disimak, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan tradisional dan bukan jaminan seseorang akan menjadi kaya. Berikut enam shio yang dipercaya memiliki karakter pendukung keberhasilan dan kehidupan sejahtera.

1. Shio Naga, Simbol Kekuatan dan Kejayaan

Dalam kebudayaan Tiongkok, Naga merupakan simbol yang erat kaitannya dengan kekuatan, kewibawaan, dan kemakmuran. Tak heran jika shio ini kerap ditempatkan sebagai salah satu lambang keberuntungan dalam berbagai ramalan.

Pemilik shio Naga digambarkan memiliki rasa percaya diri tinggi, keberanian, serta kemampuan melihat peluang yang mungkin tidak disadari orang lain. Karakter tersebut dipercaya dapat membantu mereka menghadapi tantangan dan mengambil langkah untuk mengembangkan karier maupun usaha.

Dalam urusan finansial, shio Naga sering dikaitkan dengan peluang memperoleh penghasilan lebih besar melalui pekerjaan, bisnis, atau kesempatan baru. Ambisi yang kuat juga dianggap dapat mendorong mereka untuk terus berkembang.

Namun, keberhasilan tetap membutuhkan perencanaan yang matang. Keberanian mengambil peluang perlu diimbangi dengan kemampuan menilai risiko dan mengelola keuangan secara bijak.

2. Shio Tikus, Cerdik Membaca Peluang

Shio Tikus dikenal dalam astrologi Tiongkok sebagai simbol kecerdikan, kelincahan, dan kemampuan beradaptasi. Pemiliknya sering digambarkan pandai membaca situasi serta menemukan kesempatan di tengah kondisi yang tidak selalu menguntungkan.

Kemampuan berpikir strategis tersebut kerap dikaitkan dengan peluang meraih keberhasilan dalam perdagangan, bisnis, maupun pekerjaan yang membutuhkan keterampilan negosiasi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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