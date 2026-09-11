Dulu Diremehkan, 7 Weton Ini Justru Diprediksi Mampu Bangkit dan Hidup Makmur

JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, weton kelahiran kerap digunakan untuk membaca karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran mengenai rezeki seseorang. Meski begitu, ramalan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya yang tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan.

Menariknya, sejumlah weton dipercaya memiliki karakter kuat yang membuat pemiliknya mampu melewati berbagai kesulitan. Mereka digambarkan tidak mudah menyerah, pandai membaca kesempatan, serta bersedia bekerja keras untuk mencapai kehidupan yang lebih mapan.

Karena ketekunan tersebut, beberapa weton bahkan disebut memiliki peluang untuk mengalami perubahan nasib secara drastis. Kehidupan yang awalnya sederhana dipercaya dapat berkembang menjadi jauh lebih sejahtera ketika usaha, keberanian, dan kemampuan mengelola peluang berjalan beriringan.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang disebut memiliki potensi besar untuk mengubah kondisi hidup hingga mencapai kesuksesan dan kekayaan.

1. Jumat Kliwon Jumat Kliwon mempunyai neptu 14, berasal dari nilai Jumat 6 dan Kliwon 8. Dalam sejumlah penafsiran primbon, weton ini dikenal memiliki karakter tenang sekaligus kuat dalam menghadapi tekanan.

Pemilik Jumat Kliwon dipercaya mempunyai intuisi yang baik dalam melihat kesempatan. Mereka juga digambarkan sebagai pribadi yang mau bekerja keras tanpa terlalu banyak menunjukkan ambisi kepada orang lain.

Perjalanan menuju kesuksesan bagi weton ini dipercaya tidak selalu berlangsung cepat. Berbagai hambatan pada masa awal justru dianggap sebagai pengalaman yang membentuk mental mereka.

Ketika memasuki fase kehidupan yang lebih matang, Jumat Kliwon disebut berpotensi mengembangkan usaha, mengumpulkan aset, serta memperoleh kondisi finansial yang jauh lebih kuat dibanding sebelumnya.

2. Selasa Pon Selasa Pon memiliki neptu 10, hasil perpaduan nilai Selasa 3 dan Pon 7. Weton ini digambarkan sebagai sosok yang memiliki pola pikir rasional, cerdas, dan mampu menyusun rencana dengan matang.