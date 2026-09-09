Hidup Makmur dan Banyak Peluang, 3 Weton Ini Disebut Punya Hoki Finansial

JawaPos.com – Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter serta perjalanan kehidupan seseorang. Salah satu hal yang banyak diperbincangkan adalah keberuntungan dalam urusan pekerjaan dan rezeki.

Menurut tafsir Primbon Jawa, beberapa weton dipercaya mempunyai karakter yang mendukung terciptanya kehidupan mapan. Kemandirian, kemampuan mengambil keputusan, ketelitian, hingga intuisi disebut sebagai modal yang dapat membuka berbagai peluang.

Meski begitu, ramalan weton merupakan bagian dari budaya dan kepercayaan tradisional sehingga tidak dapat dijadikan jaminan mengenai kondisi finansial seseorang.

Dilansir dari akun YouTube NGAOS JAWA, terdapat tiga weton yang disebut memiliki keberuntungan rezeki dan berpeluang menjalani kehidupan yang makmur.

1. Minggu Pahing Minggu Pahing menjadi salah satu weton yang dalam ramalan tradisional dikaitkan dengan karakter kuat dan berwibawa. Orang yang lahir pada weton ini dipercaya memiliki rasa percaya diri serta keberanian yang cukup tinggi.

Mereka juga dikenal mandiri dan mempunyai jiwa kepemimpinan. Karakter tersebut membuat Minggu Pahing dianggap cocok menjalani pekerjaan yang membutuhkan keberanian mengambil keputusan, termasuk menjadi pemimpin maupun membangun usaha sendiri.

Di sisi lain, sifat tegas tersebut terkadang dapat berkembang menjadi keras kepala. Mereka juga disebut mudah merasa tersinggung ketika pendapat atau keberadaannya tidak mendapatkan penghargaan yang diharapkan.

Untuk urusan finansial, rezeki Minggu Pahing dipercaya cukup menjanjikan. Namun, kondisi tersebut disebut sangat bergantung pada kemampuan mengendalikan emosi serta menentukan langkah dengan bijaksana.

Kemampuan membangun kepercayaan dalam lingkungan kerja dan bisnis menjadi salah satu kekuatan yang dianggap dapat membuka lebih banyak peluang. Karena itu, weton ini sering dikaitkan dengan potensi memiliki kehidupan ekonomi yang baik.