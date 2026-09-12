Punya Aura Rezeki Kuat, 6 Weton Ini Disebut Berpotensi Hidup Makmur

seseorang yang kekayaannya tiada dua./ Freepik/standret
JawaPos.com – Bagi sebagian masyarakat Jawa, weton bukan sekadar penanda hari kelahiran. Perhitungan hari dan pasaran tersebut telah lama digunakan sebagai bagian dari tradisi untuk membaca karakter, kecenderungan hidup, hingga peruntungan seseorang.
Dalam primbon Jawa, perhitungan weton biasanya dikaitkan dengan neptu, yaitu nilai angka yang berasal dari hari dan pasaran kelahiran. Hasil perhitungan tersebut kemudian dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai berbagai aspek kehidupan.
Tidak sedikit pula yang menggunakan perhitungan weton dalam berbagai momen penting, seperti menentukan pasangan, memulai usaha, hingga memilih waktu yang dianggap baik.
Salah satu hal yang menarik perhatian adalah kepercayaan mengenai weton yang dianggap memiliki peruntungan kuat dalam urusan rezeki dan kekayaan.
Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat enam weton yang dipercaya memiliki peluang besar dalam hal kemakmuran dan kemampuan mengumpulkan harta menurut primbon Jawa.
Jumat Legi memiliki neptu 11, yang berasal dari nilai Jumat sebesar 6 dan Legi sebesar 5.
Dalam kepercayaan primbon, weton ini kerap dikaitkan dengan kemampuan bersosialisasi dan membangun kepercayaan. Pemilik Jumat Legi dipercaya mudah mendapatkan dukungan dari orang-orang di sekitarnya.
Karakter tersebut dianggap dapat menjadi modal ketika mereka menjalankan bisnis, berdagang, maupun menduduki posisi yang membutuhkan kemampuan memimpin.
Peluang memperoleh keuntungan dipercaya semakin terbuka ketika kemampuan berkomunikasi tersebut diiringi kerja keras dan keberanian mengambil keputusan.
Pemilik weton Rabu Pahing mempunyai neptu 16, hasilgap, cerdas, serta tidak mudah menyerah. Mereka dipercaya lebih senang berger penjumlahan nilai Rabu 7 dan Pahing 9.
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Jawa Pos
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