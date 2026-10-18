Naga hingga Babi, 7 Shio Ini Konon Paling Beruntung dalam Urusan Rezeki dan Keuangan

seseorang yang langkahnya disinari bintang kekayaan./Freepik/Yuto@photography
JawaPos.com – Keberuntungan dan kemakmuran menjadi dua hal yang kerap dikaitkan dengan astrologi Tiongkok. Dalam kepercayaan tradisional ini, setiap shio memiliki karakteristik dan gambaran peruntungan tersendiri, termasuk dalam urusan pekerjaan, bisnis, serta keuangan.
Sebagian shio dipercaya memiliki karakter yang mendukung perjalanan menuju kesuksesan finansial. Ada yang dikenal tekun mengumpulkan kekayaan, piawai membaca peluang, hingga memiliki kreativitas yang dapat dikembangkan menjadi sumber penghasilan.
Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat tujuh shio yang dikaitkan dengan energi kemakmuran dan keberuntungan finansial dalam astrologi Tiongkok. Mulai dari Naga yang identik dengan kepemimpinan hingga Kuda yang dikenal bersemangat, masing-masing memiliki karakter yang dipercaya dapat mendukung perjalanan menuju kehidupan lebih sejahtera.
Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan tradisional dan bukan jaminan seseorang akan menjadi kaya. Kondisi keuangan tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti usaha, keterampilan, kesempatan, dan keputusan dalam mengelola uang.
Berikut tujuh shio yang dipercaya memiliki potensi keberuntungan dalam urusan rezeki.
Dalam astrologi Tiongkok, Naga sering diasosiasikan dengan kekuatan, kewibawaan, dan kemampuan memimpin. Karakter tersebut membuat pemilik shio ini digambarkan memiliki kepercayaan diri tinggi ketika menghadapi tantangan maupun mencari peluang baru.
Dalam urusan finansial, shio Naga dipercaya memiliki kemampuan melihat potensi bisnis dan menyusun strategi untuk mencapai tujuan. Mereka juga digambarkan berani mengambil keputusan ketika menemukan kesempatan yang dianggap menjanjikan.
Naga turut dikaitkan dengan Zheng Cai (正财), istilah dalam tradisi metafisika Tiongkok yang merujuk pada pendapatan utama atau penghasilan melalui jalur yang relatif teratur.
Agar potensi tersebut dapat memberikan hasil nyata, pemilik shio Naga perlu mengimbangi keberanian dengan perencanaan yang matang. Membangun usaha secara bertahap, mengatur pengeluaran, dan mempersiapkan dana masa depan dapat membantu menjaga kestabilan finansial.
Kerbau dikenal sebagai lambang ketekunan, kesabaran, dan konsistensi. Berbeda dengan karakter yang digambarkan mengejar keuntungan secara cepat, shio ini dipercaya lebih nyaman membangun keberhasilan melalui proses panjang.
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Jawa Pos
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