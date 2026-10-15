Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Kamis, 15 Oktober 2026 | 23.08 WIB

3 Shio Paling Beruntung Jumat 16 Oktober 2026, Terobosan Finansial di Depan Mata

Gambar utama - Image
ilustrasi shio beruntung. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Menurut ramalan astrologi harian, beberapa shio akan masuk dalam daftar paling beruntung sepanjang hari esok.

Ini bisa menjadi waktu yang sangat menguntungkan bagi tiga shio terpilih.

Selain itu, besok dapat membawa peluang profesional dan finansial baru bagi mereka.

Alhasil tiga shio ini harus lebih memperhatikan peluang baru dan bagaimana situasi keuangan mereka dapat berubah.

Melansir horoscope, berikut tiga shio paling beruntung pada 16 Oktober 2026, dengan terobosan finansial di depan mata.

1. Shio Kelinci

Para pemilik shio Kelinci mungkin akhirnya berkesempatan untuk melihat hasil finansial dari usaha mereka sebelumnya.

Pada 16 Oktober, peluang baru yang sebelumnya tidak terlihat mungkin akan terbuka untuk Anda.

Kali ini, mungkin akan lebih mudah untuk mengesampingkan keraguan dan bertindak dengan lebih percaya diri.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak dan Pesan Semesta Besok Jumat 16 Oktober 2026: Leo, Virgo, Libra, Scorpio - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak dan Pesan Semesta Besok Jumat 16 Oktober 2026: Leo, Virgo, Libra, Scorpio

Kamis, 15 Oktober 2026 | 23.01 WIB

Fokus Lakukan 8 Hal Ini, Maka Anda akan Menjadi Orang yang Selalu Beruntung, Apa Saja? - Image
Lifestyle

Fokus Lakukan 8 Hal Ini, Maka Anda akan Menjadi Orang yang Selalu Beruntung, Apa Saja?

Kamis, 15 Oktober 2026 | 03.28 WIB

4 Shio Paling Beruntung 15 Oktober 2026, Hidup Lancar Tanpa Masalah - Image
Zodiak

4 Shio Paling Beruntung 15 Oktober 2026, Hidup Lancar Tanpa Masalah

Rabu, 14 Oktober 2026 | 21.48 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang

3

Prediksi Skor Lens vs Sporting Lisbon di Liga Champions: Kedua Tim Incar Kemenangan Beruntun

4

Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan

5

Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!

6

TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian

7

Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah

8

Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!

9

Prediksi Skor Al Sadd vs Al Hilal: The Blue Waves Siap Menang Tipis di Doha

10

Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Lille: Gabriel Magalhaes Tetap Andalan Lini Belakang The Gunners

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore