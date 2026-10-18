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Diajeng Gentalia Rifani
Minggu, 18 Oktober 2026 | 21.24 WIB

Kerja Keras Berbuah Manis, 5 Shio Ini Diprediksi Makin Makmur dan Beruntung

5 Shio yang Nasibnya Sedang Di Puncak Keberuntungan dan Dapat Banyak Rezeki

JawaPos.com – Kehidupan yang berkecukupan dan penuh keberuntungan menjadi harapan banyak orang. Berbagai usaha dilakukan untuk mencapai kestabilan finansial, mengembangkan karier, hingga membangun kehidupan pribadi yang lebih baik.

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, karakter dan peruntungan seseorang kerap dikaitkan dengan shio yang dimilikinya. Sejumlah shio bahkan dipercaya sedang memasuki periode yang menjanjikan, ketika kesempatan untuk meraih keberhasilan terbuka semakin luas.

Mereka disebut sebagai gudang rezeki karena diramalkan berpeluang memperoleh hasil positif dari kerja keras yang telah dilakukan. Keberuntungan tersebut digambarkan tidak hanya berkaitan dengan uang, tetapi juga kesempatan kerja, perkembangan bisnis, serta kepercayaan dari orang-orang di sekitar.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang diramalkan berada dalam fase penuh keberuntungan dan berpeluang menikmati peningkatan rezeki. Berikut ulasannya.

1. Shio Kerbau

Shio Kerbau identik dengan karakter tekun, sabar, dan konsisten dalam menjalankan tanggung jawab. Mereka cenderung memilih bekerja secara bertahap daripada mengambil keputusan secara terburu-buru.

Dalam ramalan tersebut, pemilik shio Kerbau digambarkan mulai memasuki masa ketika usaha yang selama ini dilakukan berpotensi membuahkan hasil. Setelah melewati periode penuh tantangan, peluang baru diperkirakan muncul menjelang penghujung tahun 2026.

Kesempatan itu bisa berupa tawaran pekerjaan, proyek tambahan, bertambahnya pelanggan, hingga peluang memperoleh posisi yang lebih baik. Bagi mereka yang menjalankan usaha, terbukanya kerja sama baru juga diyakini dapat mendukung perkembangan bisnis.

Daya tarik shio Kerbau tidak hanya dikaitkan dengan potensi keuntungan finansial. Sikap yang dapat diandalkan dan komitmen terhadap pekerjaan membuat mereka dipandang sebagai sosok yang layak dipercaya.

Dengan karakter tersebut, keberhasilan mereka dalam ramalan ini digambarkan berasal dari perpaduan ketekunan, reputasi yang baik, dan kesempatan yang datang pada waktu yang tepat.

2. Shio Macan

Shio Macan dikenal melambangkan keberanian, ketegasan, dan jiwa kepemimpinan. Mereka digambarkan memiliki semangat tinggi untuk mencoba hal baru serta tidak mudah mundur ketika menghadapi tantangan.

Menurut ramalan astrologi Tionghoa yang dikutip, pemilik shio Macan berpeluang mendapatkan kesempatan yang mendukung kemajuan karier maupun usaha. Keberanian mengambil inisiatif dapat menjadi modal untuk menjalin kemitraan, memperluas jaringan, atau memulai bisnis baru.

Shio Macan dengan elemen kayu dalam ramalan tersebut dikaitkan dengan peluang di bidang kreatif. Sementara itu, mereka yang memiliki elemen api digambarkan berpotensi menonjol dalam pekerjaan yang membutuhkan kepemimpinan dan kemampuan memengaruhi orang lain.

Selain urusan materi, pengakuan dari lingkungan profesional juga menjadi bagian dari gambaran keberuntungan shio ini. Pendapat mereka berpotensi lebih diperhatikan, sedangkan kemampuan memimpin dapat membuka jalan menuju tanggung jawab yang lebih besar.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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