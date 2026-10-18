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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 19 Oktober 2026 | 01.15 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Minggu, 18 Oktober 2026: Jaga Stamina dan Luangkan Waktu Istirahat

Ilustrasi zodiak Leo (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (magnific)

JawaPos.com - Kesehatan Leo pada Minggu, 18 Oktober 2026, perlu dijaga dengan mengatur keseimbangan antara kesibukan, waktu pemulihan, dan kebiasaan hidup sehari-hari.

Dorongan untuk tetap aktif meskipun sedang menikmati akhir pekan terkadang membuatmu kurang menyadari bahwa tubuh membutuhkan kesempatan untuk mengembalikan energi.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Leo pada Minggu, 18 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika aktivitas selama beberapa hari terakhir terasa menguras tenaga, Leo sebaiknya memilih kegiatan yang lebih santai dan mengurangi agenda yang tidak terlalu mendesak.

Kamu tidak harus menyelesaikan seluruh rencana dalam satu hari karena memberikan waktu bagi tubuh untuk beristirahat juga merupakan bagian penting dari menjaga kebugaran.

Cobalah menyusun prioritas agar waktu libur dapat dinikmati tanpa tekanan untuk terus melakukan berbagai aktivitas.

Leo juga perlu memperhatikan pola makan, terutama jika kesibukan membuat jadwal makan menjadi tidak teratur.

Usahakan mengonsumsi makanan dengan kandungan gizi yang beragam dan seimbang agar kebutuhan energi serta nutrisi tubuh tetap terpenuhi.

Editor: Novia Tri Astuti
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